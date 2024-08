Lizy Tagliani está comenzando una nueva etapa en su vida. La actriz y conductora confirmó a los medios de comunicación que la justicia le concedió a ella y a su marido, Sebastián, la adopción de un niño, aunque en este momento se encuentra en el periodo legal de guarda.

“Ya está en la casa y creo que ella lo está terminando de digerir en este tiempo”, expresó Santiago Riva Roy en Nuevas tardes con Denise. “Ella tiene la guarda definitiva en el juicio de adopción, que es el cuarto y último paso, pero como va a salir bien, va a quedar la familia conformada", explicó sobre la situación.

La actriz no quiso revelar la edad del niño pero trascendió la información de que no se trata de un bebé ni tampoco de un adolescente. En cuanto a la historia de su familia biológica y su pasado, Tagliani se mostró hermética y confirmó que será algo que quedará en la intimidad del niño.

La habitación del hijo de Lizy Tagliani

En medio de este proceso, Tagliani abrió las puertas de su casa a los medios de comunicación y mostró la pieza de su hijo. "Esa habitación que está esperando el momento que llegue y ya no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando". Y agregó: "La ansiedad me supera".

"El amor en general, el amor es hermoso. Cuando ve a Sebastián corre y lo abraza, todo el tiempo me está mirando y está conmigo y nos llevamos bárbaro pero con Sebastián tiene una pasión como única. Ahí me di cuenta que el amor nos sorprende siempre, siempre hay un amor que no conocés", finalizó Lizy Tagliani sobre el proceso que está viviendo con su pareja.