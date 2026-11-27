Zulemita Menem volvió a instalarse por unos días en La Rioja en un momento especial vinculado a uno de los proyectos audiovisuales que recupera parte de la historia de su familia. En medio de recorridas por Anillaco y encuentros relacionados con las grabaciones, llamó la atención con una elección de vestuario cómoda y actual, marcada por prendas versátiles y un accesorio que gana protagonismo durante esta temporada. Su presencia coincidió con jornadas de intensa actividad para la producción.

Zulemita Menem sorprendió a todos con un look comfy chic para recibir a Leo Sbaraglia en La Rioja

Zulemita Menem volvió a instalarse por unos días en Anillaco en medio de las grabaciones de la segunda temporada de la serie Menem. Desde allí compartió distintas imágenes de su estadía, entre ellas una postal junto a Leonardo Sbaraglia, quien vuelve a ponerse en la piel del exmandatario para la nueva entrega de la producción. Su presencia en el lugar también permitió descubrir el estilismo elegido para acompañar jornadas que combinan visitas al rodaje, encuentros y actividades al aire libre.

Zulemita Menem

En las últimas horas, la empresaria compartió una serie de imágenes que mostraron el atuendo por el que se declinó. Apostó por una propuesta basada en prendas cómodas y de líneas simples. El eje de su atuendo fue un catsuit negro ajustado al cuerpo que combinó con zapatillas deportivas oscuras, logrando una imagen práctica para recorrer diferentes espacios durante el día. En algunas fotografías incorporó además una camisa clara atada en la cintura, un recurso que aportó contraste y reforzó el carácter relajado del conjunto.

En otra de las imágenes difundidas desde La Rioja, Zulemita Menem sumó una chaqueta negra de silueta amplia sobre una camisa en tonos claros. Los puños doblados hacia el exterior y las capas superpuestas mostraron una alternativa funcional para los cambios de temperatura característicos de la región durante esta época. El resultado mantuvo la comodidad como eje principal, sin alejarse de una estética urbana y contemporánea.

El look de Zulemita Menem para visitar la grabación de la serie de Menem

Sin embargo, el elemento que concentró la atención fue el accesorio elegido para completar ambos estilismos: unos anteojos de sol XL, con marco oscuro y diseño cuadrado. El complemento acompañó el cabello lacio y suelto, aportando volumen visual a una combinación dominada por prendas básicas. La elección no pasó inadvertida porque se alinea con una de las tendencias más visibles del verano 2027, que recupera los armazones maxi como protagonistas de la temporada.

La tendencia que marcó Zulemita Menem en su regreso a Anillaco en plena grabación de la serie

Durante los últimos meses, las gafas de gran tamaño volvieron a ganar presencia entre celebridades y referentes de la moda. La tendencia apuesta por marcos amplios, cristales teñidos y diseños con fuerte presencia visual, capaces de convertirse en el punto central de cualquier conjunto. La elección de Zulemita Menem, lejos de cumplir únicamente una función práctica, logró pasar a ocupar un lugar destacado dentro de la construcción de su imagen.

Zulemita Menem con Leo Sbaraglia en la grabación de la serie Menem

Mientras tanto, su presencia en Anillaco coincide con una etapa importante de la producción audiovisual. La segunda temporada de Menem continúa desarrollando escenas vinculadas a la historia del expresidente y utiliza nuevamente locaciones de La Rioja como parte de la reconstrucción narrativa. La localidad volvió a transformarse en un punto estratégico para el rodaje, con equipos técnicos y estructuras de producción desplegados en distintos sectores cercanos a la residencia familiar.

Entre las imágenes compartidas durante la estadía de Zulemita Menem también apareció Leonardo Sbaraglia, uno de los protagonistas centrales de la ficción. El actor regresó a la provincia junto al elenco para avanzar con nuevas grabaciones y volvió a recorrer escenarios estrechamente ligados a la biografía de Carlos Menem. La producción tiene previsto estrenar esta nueva etapa durante 2027 y mantiene a Anillaco como una de sus locaciones más relevantes.

Zulemita Menem acompañó su estadía en La Rioja con una propuesta de moda centrada en la comodidad, donde las prendas de líneas simples se combinaron con uno de los accesorios que más presencia tiene esta temporada. Entre recorridas por La Rioja y encuentros vinculados a la producción que se desarrolla en la provincia, los marcos de gran tamaño se integraron a un estilismo práctico y actual, reafirmando el protagonismo que este tipo de gafas viene ganando dentro de las tendencias del verano.

VDV