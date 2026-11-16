De los diseños de Elsa Serrano a las transparencias: la evolución del estilo de Zulemita Menem a través de sus looks más recordados

Desde los elegantes conjuntos que lucía durante las giras presidenciales de los años 90 hasta los vestidos de encaje, brillos y transparencias que elige en la actualidad, la empresaria construyó una identidad fashionista que evolucionó con las décadas.

A lo largo de los años, Zulemita Menem se convirtió en una figura reconocida no solo por su historia familiar, sino también por sus elecciones de moda. Desde muy joven, cuando acompañaba a su padre, Carlos Saúl Menem, en compromisos oficiales, hasta sus apariciones más recientes en eventos sociales, la empresaria fue transformando su guardarropa sin abandonar la elegancia que la caracteriza.

Durante los años 90, sus looks estuvieron profundamente ligados al protocolo y a las exigencias de su rol como primera dama. Los vestidos largos, los conjuntos de sastrería y los diseños exclusivos formaban parte de una imagen cuidadosamente construida para representar al país en encuentros internacionales.

Con el paso del tiempo, Zulemita comenzó a incorporar prendas más modernas y audaces, como vestidos lenceros, transparencias, escotes y tejidos artesanales, que reflejan una faceta más relajada y personal de su estilo.

Elsa Serrano, la diseñadora que marcó el estilo de Zulemita Menem en los años 90

Uno de los nombres fundamentales en la historia fashionista de Zulemita Menem es el de Elsa Serrano, la reconocida diseñadora argentina de origen italiano que vistió a algunas de las mujeres más importantes del espectáculo y la sociedad durante los años 80 y 90. Cuando Zulemita comenzó a acompañar a su padre en las giras presidenciales, Serrano se convirtió en una de sus principales asesoras de imagen. La diseñadora no solo confeccionaba sus prendas, sino que también viajaba junto a ella para asistirla en los compromisos protocolares y según le confesó a sus allegados, la consentía casi como a una hija más.

En aquella época, su guardarropa incluía vestidos de gala, conjuntos formales, zapatos de taco y accesorios cuidadosamente seleccionados. Entre sus elecciones se destacaban los tonos pastel, los diseños estructurados y los detalles delicados, como las perlas y los guantes.

Zulemita vestida por Elsa Serrano | Instagram

El vínculo con Elsa Serrano trascendió la moda. En 2020, tras la muerte de la diseñadora, Zulemita recordó el cariño que las unía y contó que había llegado a considerarla parte de su familia. Incluso reveló que Serrano también había confeccionado su vestido de novia.

De los vestidos protocolares a las tendencias: la transformación de Zulemita Menem

Con el paso de los años y lejos de las obligaciones que imponía su antigua exposición institucional, Zulemita comenzó a explorar otras propuestas de moda.

Zulemita Menem | Instagram

Estilo sofisticado, minimalista y con un toque audaz



Zulemita une versatilidad con elegancia y apuesta por un vestido negro de largo midi, mangas amplias y una pronunciada abertura lateral que aporta movimiento y sensualidad. Lo combina con botas negras de caña alta, terminación en punta y taco fino, que estilizan la figura. Completa el conjunto con una pequeña cartera negra de detalles claros y cadena metálica.

En el segundo outfit elige una camisa blanca de corte clásico, con las mangas arremangadas, que combina con una falda midi satinada en tono verde oliva.El gran protagonista es el cinturón ancho marrón con una hebilla dorada de gran tamaño, que marca la cintura y aporta estructura a la silueta. Suma una cartera rígida de cuero color suela y sandalias de taco fino en tonos neutros.

Para el tercer look, Zulemita se inclina por una propuesta más descontracturada, con pantalones blancos de pierna ancha y una camisa satinada en tono rosa empolvado o malva. La camisa, anudada a la altura de la cintura, deja parte del abdomen al descubierto y aporta un aire moderno y juvenil. Los anteojos de sol de gran tamaño, los accesorios dorados y la cartera oscura completan una combinación ideal para el día.

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Transparencias, encaje y brillos: los looks más audaces de Zulemita Menem

En los últimos años, Zulemita Menem también se animó a incorporar transparencias y diseños que siguen las principales tendencias de las pasarelas internacionales.

Una de sus apariciones más destacadas tuvo lugar durante la gala por los 25 años del MALBA, celebrada en septiembre de 2026. Para la ocasión, la empresaria eligió un vestido negro al cuerpo, confeccionado en encaje floral translúcido, con mangas largas acampanadas y una silueta recta. La prenda estaba bordada con brillantes negros dispuestos en forma de flores y dejaba ver la lencería al tono, sumándose a la tendencia de llevar prendas interiores a la vista. Completó el estilismo con zapatos negros de plataforma, un clutch con aplicaciones brillantes y aros con piedras. El cabello suelto con ondas suaves y el maquillaje de ojos intensos acompañaron la propuesta. Con este conjunto, Zulemita demostró que el clásico vestido negro puede reinventarse a través de las transparencias, los bordados y los accesorios de alto impacto.