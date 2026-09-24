Los looks rojo y blanco de Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán en la gala solidaria de River: "Jugar en el barrio, ganar en la vida"

Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán coincidieron en una de las reuniones más convocantes del calendario vinculada con la Fundación River Plate. Ambas asistieron al encuentro que reunió a empresarios y dirigentes en una noche dedicada a respaldar distintas iniciativas, donde también llamaron la atención por las elecciones de estilo que llevaron para la ocasión. En un contexto marcado por la solidaridad, sus apariciones acompañaron una velada repleta de figuras del deporte argentino.

Los increíbles looks de Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán en la gala de la Fundación River Plate

Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán formaron parte de uno de los encuentros solidarios más importantes del año vinculados al deporte argentino. Ambas asistieron a la XIII Cena Anual Solidaria de Fundación River Plate, realizada en La Rural, un encuentro que reunió a dirigentes, empresarios, deportistas y referentes de distintos ámbitos con el objetivo de acompañar los programas sociales impulsados por la institución.

Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio en la cena de la Fundación River Plate

Para la ocasión, la pareja de Rodolfo D'Onofrio eligió una propuesta monocromática en tonos claros que se destacó por su elegancia y simplicidad. Su look estuvo compuesto por un vestido largo de caída fluida confeccionado en una tela satinada que aportaba un brillo discreto. El diseño incluía un escote en forma de V y una silueta recta que se extendía hasta el suelo. Sobre la prenda sumó un saco estructurado del mismo color, con líneas clásicas que completó el conjunto. El resultado fue una combinación armónica que acompañó el carácter formal del evento.

Los accesorios que eligió Zulemita Menem acompañaron la estética sobria del estilismo; optó por una cartera de mano en color suela, de formato rectangular, mientras que llevó un peinado suelto con raya al medio y ondas suaves. El beauty look se mantuvo dentro de una paleta natural, con especial protagonismo de la mirada, en línea con el carácter refinado del conjunto elegido para la velada. Cada uno de los elementos que sumó la empresaria contribuyó a construir una imagen equilibrada, ideal para la gala de la Fundación River Plate.

Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito en la cena de la Fundación River Plate

Por su parte, Gabriela Vaca Guzmán, esposa de Jorge Brito, se inclinó por un vestido largo en rojo intenso. La pieza presentaba una confección liviana que seguía la silueta de manera natural, con breteles finos y un escote de terminación suave que aportaba movimiento. La falda recta y extendida hasta el piso reforzó el estilo clásico de una propuesta que encontró en el color su principal elemento distintivo. Para completar el conjunto, incorporó accesorios delicados y mantuvo una estética minimalista que acompañó el diseño elegido para la noche.

Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán dijeron presente en una noche marcada por la solidaridad

La presencia de Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán tuvo lugar en una gala organizada bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”. La consigna puso el foco en el papel que cumplen los clubes barriales como espacios de encuentro, aprendizaje y contención para chicos y jóvenes. El evento convocó a más de 90 empresas y a representantes de distintos sectores que respaldaron el trabajo que Fundación River Plate realiza desde hace más de una década mediante iniciativas educativas, deportivas y sociales.

Victoria Echevarrieta y Stéfano Di Carlo en la cena de la Fundación River Plate

Iván y Diego Finkelestein y Felipe Llorente en la cena de la Fundación River Plate

Durante la noche se destacó especialmente la recaudación obtenida para sostener y ampliar los programas de la fundación. Los fondos estarán destinados a diferentes proyectos, con especial atención a una iniciativa orientada al fortalecimiento de clubes de barrio mediante la construcción y mejora de espacios deportivos en distintos puntos del país. La meta es aumentar las oportunidades de participación y desarrollo para niños, niñas y adolescentes a través del deporte.

Luis Cella, Lucía de la Vega, Bernarda Cella y Clara D'onofrio en la cena de la Fundación River Plate

Milagros Hadad, Leo Ponzio y Ariel Ortega en la cena de la Fundación River Plate

Además de la presencia de Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán, la cena contó con la presencia de autoridades del Club Atlético River Plate, integrantes de la Comisión Directiva, exdirigentes y figuras vinculadas históricamente a la institución. Entre los asistentes estuvieron Stefano Di Carlo, Andrés Ballota, Ignacio Villarroel, Mariano Taratuy y Rodolfo D'Onofrio, además de representantes de la Fundación River Plate. También participaron jugadores del plantel profesional, exfutbolistas y referentes de distintos sectores empresariales.

La gala solidaria de la Fundación River Plate en La Rural

Uno de los momentos más comentados llegó hacia el cierre del encuentro, cuando integrantes del plantel profesional se comprometieron a colaborar con recursos destinados a la construcción de tres nuevas canchas. En ese marco, Zulemita Menem y Gabriela Vaca Guzmán acompañaron una velada que combinó compromiso social, encuentro institucional y acciones destinadas a fortalecer el trabajo que Fundación River Plate desarrolla junto a organizaciones y comunidades de todo el país.

VDV