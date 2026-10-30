Así está hoy Malek, el hijo de Zulemita Menem, que cumplió 14 años

Malek, el hijo de Zulemita Menem, transita una nueva etapa personal y familiar que quedó reflejada en las recientes imágenes compartidas para celebrar sus 14 años. Con el paso del tiempo, el adolescente sumó experiencias ligadas a la educación y al deporte, dos aspectos que ocupan un lugar central en su rutina. Su cumpleaños permitió conocer más detalles sobre sus intereses y el presente que atraviesa.

A sus 14 años: El presente de Malek, el hijo menor de Zulemita Menem

Zulemita Menem compartió en las últimas horas una serie de imágenes dedicadas a su hijo menor, Malek, con motivo de su cumpleaños número 14. Junto a las fotografías, la empresaria le dedicó un mensaje especial en el que expresó: “¡Felices 14 años, cielo de mi alma! Te amo con todo mi ser. Que Dios te bendiga, amor mío. Malek”, una publicación que rápidamente reunió mensajes de afecto para el adolescente. Las imágenes también reflejaron el presente que atraviesa mientras continúa desarrollando sus actividades cotidianas.

Zulema Yoma, Zulemita Menem y sus hijos, Malek y Luca

Con el paso de los años, el hijo de la empresaria fue creciendo lejos de la exposición constante y manteniendo un perfil bajo. Hijo de Marcelo Pocoví, el joven nació en 2012 y desde pequeño mantuvo una presencia pública limitada, apareciendo principalmente en algunas postales familiares compartidas por su madre en fechas especiales. Esa dinámica permitió que gran parte de su crecimiento ocurriera lejos de la atención constante.

Además de ser el hijo menor de Zulemita, Malek es nieto del expresidente Carlos Menem y hermano de Luca Bertoldi. A pesar de pertenecer a una familia de amplia notoriedad, su vida cotidiana está centrada en la educación, las actividades deportivas y los vínculos familiares. En las recientes fotografías que compartió su madre, se lo pudo ver con la camiseta de River Plate, el club donde juega y del cual es fanático.

Malek, el hijo de Zulemita Menem

Durante los últimos años, distintas imágenes difundidas por la empresaria en redes sociales permitieron observar su crecimiento. El paso de la niñez a la adolescencia quedó reflejado en fotografías familiares. Desde fotos con su hermano hasta festejos del Día de la Madre, la modelo suele mostrar cómo trascurren algunos de los momentos más destacados de la familia.

La pasión por el fútbol que acompaña la vida de Malek, el hijo de Zulemita Menem

Uno de los aspectos más importantes en la vida de Malek es su vínculo con el deporte. Desde pequeño mostró interés por el fútbol y comenzó a participar de entrenamientos formativos, incorporándose posteriormente a las divisiones inferiores de River Plate. Allí continúa desarrollando su formación junto a otros jóvenes futbolistas de su categoría. La actividad deportiva ocupa una parte importante de su agenda y forma parte de sus intereses.

Malek, el hijo de Zulemita Menem

Entre las publicaciones que realizó Zulemita Menem, se destacó además su gusto por la música. En una de las imágenes se lo pudo ver en un acto escolar, rodeado de compañeros tocando distintos instrumentos, mientras él se mostraba con un saxofón. Entre los detalles que más llamaron la atención de sus seguidores fue la camiseta de la selección argentina que utilizó, dejando en claro que su amor por el deporte está presente en cada momento de su rutina.

Otro momento destacado de su trayectoria estuvo relacionado con su etapa educativa. Malek cursó sus estudios en una institución con calendario académico internacional, una modalidad que establece tiempos diferentes a los del sistema escolar tradicional argentino. Esa particularidad quedó reflejada cuando finalizó la educación primaria, en 2024, antes de lo habitual para muchos estudiantes de su edad. El acontecimiento fue acompañado por Zulemita y su familia, quienes compartieron imágenes en redes sociales.

Carlos Menem, Zulema Yoma, Carlos Nair, Zulemita y sus hijos Luca y Malek.

A los 14 años, Malek Pocovi transita una etapa marcada por la combinación de estudios, deporte y vida familiar. Mientras continúa avanzando en su formación académica y en su participación dentro de las categorías juveniles de River Plate, mantiene un perfil reservado respecto de la exposición pública. Las recientes imágenes compartidas por Zulemita Menem permitieron verlo en un nuevo cumpleaños y mostraron su crecimiento.