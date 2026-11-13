Zulemita Menem combinó una camisa romántica con el jean wide leg que es tendencia en 2026

El Alcorta Shopping se transformó por completo en una nueva edición de Alcorta Edition, una noche para conectar a través de la moda. Bajo la temática del “Hilo Rojo”, el centro comercial reunió diseño, belleza, gastronomía y entretenimiento en una gran jornada abierta al público que tuvo como absolutos protagonistas los desfiles, las experiencias de marca y un gran cierre musical a cargo de FMK. El evento convocó a numerosas figuras del ambiente, entre las cuales Zulemita Menem se convirtió en la gran protagonista de la noche al acaparar todas las miradas con sus elecciones de estilo.

Zulemita Menem

Zulemita Menem deslumbró con su look en el Alcorta Shopping: camisa estilo romántica y jean wide leg

Las camisas románticas se consolidaron como un ítem infaltable dentro del vestidor actual, recuperando el espíritu bohemio y los detalles artesanales que tanto caracterizan a la alta costura contemporánea. Este tipo de blusas se distingue por encajes, transparencias delicadas y diseños frontales que evocan la forma de una mariposa, aportando movimiento, fluidez y una notable ligereza al torso.

Esta moldería reinterpreta la femineidad a través de volúmenes medidos, bordados sutiles y géneros vaporosos que priorizan la comodidad por sobre las líneas rígidas. Lejos de las propuestas minimalistas de temporadas pasadas, la moda actual rescata con entusiasmo el trabajo textil detallado y las terminaciones artesanales. Zulemita Menem supo reflejar a la perfección esta búsqueda de romanticismo moderno mediante volados discretos y entramados de hilo natural que funcionaron como el eje principal de la parte superior, equilibrando la estructura general de su look con una gracia notable.

Zulemita Menem brilló con su look en el local de Heidi Clair

En la parte inferior, la tendencia se inclinó firmemente por los pantalones de jean en color blanco, una alternativa luminosa que se instaló con fuerza absoluta en las calles y en el street style de este año. El corte elegido por la empresaria respondió al formato wide leg, caracterizado por su silueta amplia y de caída recta desde la cadera que equilibra los volúmenes del torso. Este tipo de moldería aportó frescura y versatilidad, logrando un balance perfecto entre la sofisticación relajada y la practicidad diaria.

Como accesorios, Zulemita Menem completó su apuesta con una cartera de mano en tonalidades claras y la incorporación de un detalle personal muy representativo al cuello, como un rosario largo que aportó armonía al conjunto. La elección de una paleta completamente neutra —con el off-white en la blusa y el blanco puro del denim— reforzó una estética limpia, luminosa y sumamente favorecedora. La ausencia de estridencias cromáticas permitió que las texturas y los complementos de su estilismo hablaran por sí mismos, confirmando que la elegancia radica en la simpleza.

Las claves para imitar el estilo de Zulemita Menem y adaptar la tendencia al día a día

Copiar esta propuesta de moda resulta accesible si se observan los lineamientos principales que lució Zulemita Menem durante la velada. La base indiscutida consistió en adquirir una blusa que posea texturas livianas, encajes o bordados románticos, priorizando siempre los tonos neutros o crudos que faciliten las múltiples combinaciones posibles dentro del guardarropa diario.

Zulemita Menem se sumó a la dupla jeans wide leg + camisa romántica

Para la parte inferior, el secreto principal radicó en apostar por un pantalón de denim blanco de corte amplio, ideal para estilizar la figura y aportar un aire sumamente fresco y actual. Respecto a los complementos, la recomendación pasó por elegir una cartera desestructurada en tonos claros y sumar un accesorio personal al cuello.

De este modo, la fórmula se tradujo en un estilismo versátil, cómodo y alineado con los códigos vigentes del lujo silencioso, consolidando a Zulemita Menem como uno de los grandes referentes de estilo de la temporada.