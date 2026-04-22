Ailén Cova es una de las influencers que se volvió mamá primeriza en los últimos meses. Es por eso que no duda en compartir todos los detalles de la bebé que tiene con Alexis Mac Allister, Alaia. La niña se roba el corazón de sus seguidores y seres queridos, con su curiosidad y sonrisa tierna. La pequeña acompaña a sus papás en todos los planes que tiene, incluso en sus rutinas de entrenamiento. En el pasado fin de semana, compartió un sábado en pilates, donde la influencer descubrió la nueva pasión de su hija.

Ailén Cova, Alaia y Alexis Mac Allister

Ailén Cova fue a su clase de pilates y descubrió la nueva pasión de su bebé Alaia

Alaia Mac Allister es una de las bebés de la Selección más observada de las redes sociales, al ser la primera hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister. Su sonrisa y curiosidad por los trabajos de sus padres la llevan a protagonizar tiernos momentos que los usuarios no dudan en destacar. En el último sábado, la influencer volvió a su rutina de pilates, y tuvo la compañía especial de su beba. Fue allí, mientras entrenaba que descubrió la nueva pasión de Alaia.

En sus historias de Instagram, compartió un video en un gimnasio de lujo, que comparte junto a otras mujeres amantes de pilates y las rutinas de entrenamiento. Ella se encontraba en una camilla estirando y mostró su elasticidad. Sin embargo, de a poco fue moviendo la cámara hacia donde estaba la cuna de Alaia y mostró que ella había encontrado su pasión. La beba miraba a una de las compañeras de su mamá, fascinada por el ejercicio que hacía. Si bien ella siempre acompañó a sus padres en su rutina, allí demostró que quería también intentar con pilates. El video generó ternura y gracia a los usuarios, que no tardaron en destacarlo.

Alaia sigue los pasos de su mamá Ailén Cova, pero en la moda

Alaia Mac Allister acompaña a sus padres en todos los momentos y trabajos que ellos tienen. Desde partidos de fútbol hasta entrenamientos en casa, la pequeña no duda en sonreír y mostrarles su apoyo con ternura. Sin embargo, de a poco sigue los pasos de su mamá, Ailén Cova, quien tiene una conocida faceta fashionista.

Es por eso que las últimas postales de un viaje a París se volvieron las favoritas de los expertos de la moda, que destacaron algunos de los looks de la bebé influencer. Alaia comenzó a mostrar un amor por los colores claros y pasteles, pero prendas modernas que le permiten disfrutar de la frescura sin tomar frío. Sin embargo, el uso del tejido, una de las tendencias favoritas de las celebridades, también se vio en algunos looks de la niña.

Los looks de Alaia Mac Allister

Fuera de la moda y de su nueva pasión fashionista, Alaia Mac Allister acompañó a Ailén Cova a su clase de pilates, y enterneció a todos cuando mostró un gran interés por los ejercicios que su mamá y sus compañeras realizaban. El video se viralizó en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en dejar mensajes tiernos sobre la pequeña, al mismo tiempo que expresaron las risas que ella les provocó con la concentración que tenía en la clae.

A.E