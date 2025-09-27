Desde hace tiempo, Netflix viene apostando a producciones nacionales de todo tipo de género. Con historias atrapantes, actores reconocidos y otros no tanto, la plataforma ofrece un gran catálogo de ficciones que pueden ser vistas en todo el mundo.

Una de las joyas argentinas que tiene disponible para esos momentos en los que se busca reír sin parar y distraer la mente después de un día largo es una divertida película protagonizada por Sofía Morandi y Leticia Siciliani. El elenco también está integrado por Lorena Vega, quien ganó mayor popularidad después de su papel en Envidiosa y En el Barro.

Sofía Morandi, Leticia Siciliani y Lorena Vega arrasan con una nueva película argentina en Netflix

Sofía Morandi y Leticia Siciliani se unieron en la desopilante comedia llamada Las hermanas fantásticas, que se puede ver en Netflix. Junto a Lorena Vega y Andrea Garrote, las actrices llevan adelante una historia llena de enredos como momentos insólitos y emotivos.

El film cuenta la historia de dos hermanas, Jesi y Ángela, que llevan vidas muy diferentes y que se ven obligadas a unirse tras la muerte de su padre. Durante una visita a su departamento, ambas descubren que un escondite con millones de euros que provenían de sus negocios. Juntas deberán decidir qué hacer con ese dinero mientras comienzan a formar su lazo familiar.

Caption

Bajo la dirección de Fabiana Tiscornia y el guion de Mariano Vera, Las hermanas fantásticas logra avanzar con situaciones dinámicas y cargadas de humor, que entrelazan conflictos familiares, tensión y giros inesperados. Desde su estreno en agosto del año pasado, la película logró posicionarse como una de las más vistas en aquel entonces y hoy continúa en el catálogo para aquellos que todavía no la vieron.

Bajo el concepto "Hecho en Argentina", fue una de las primeras apuestas nacionales de Netflix que logró atrapar a los suscriptores. Además, la dupla compuesta por Sofía Morandi y Leticia Siciliani estuvo acertada ya que la química entre ambas traspasó la pantalla y permitió seguir la trama.

Las hermanas fantástica tiene una duración de más una hora y ofrece un momento de pura distracción, risas y emoción, ideal para quienes buscan una largometraje que les sirve para poner la mente en blanco y alejarse de la rutina diaria. En resumen, la sinergia entre las protagonistas y la historia, que logra conectar con la audiencia a través de un humor sutil y escenas conmovedoras, hacen que sea una buena opción si se busca una producción argentina. De esta manera, Sofía Morandi, Leticia Siciliani y Lorena Vega arrasan con una nueva película argentina en Netflix.