Se filtró cuánto es el sueldo de Wanda Nara en Telefe

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un escándalo personal ni por su vida sentimental, sino por una revelación que impactó. Según contó Yanina Latorre, se conoció cuánto cobra la conductora en Telefe, y el número sorprendió a muchos.

La información salió a la luz en medio de los rumores de tensión entre Wanda Nara y Vero Lozano, lo que sumó aún más interés a la interna dentro del canal líder de la televisión argentina.

Cuánto gana Wanda Nara en Telefe, según Yanina Latorre

Durante su programa, Yanina Latorre no solo desmintió que exista una “guerra” directa entre Wanda Nara y Vero Lozano, sino que también profundizó en el perfil laboral de la empresaria y conductora.

“No es guerra, en realidad es Wanda, que tiene un ego tremendo y quiere quedarse con todo Telefe”, lanzó sin filtro. En ese contexto, explicó cómo funciona el contrato de la mediática dentro del canal.

Según detalló, la figura tiene un acuerdo integral, lo que significa que no cobra por cada programa individual que realiza. “Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa, por eso le da lo mismo hacer 20 que uno”, explicó.

Luego llegó el dato más llamativo: el sueldo mensual. “Ella gana más o menos 8 mil dólares mensuales. Tiene un contrato anual en dólares que ya lo cobró, aunque para mí es poco por lo que hace”, sostuvo Latorre.

Wanda Nara

La panelista también aclaró que otros proyectos, como contenidos digitales o formatos adicionales, están incluidos dentro de ese mismo acuerdo, por lo que no representan ingresos extra. “Lo de la serie vertical no la cobra, todo está dentro de lo mismo”, agregó.

La interna en Telefe y la polémica con Vero Lozano

Más allá de lo económico, el nombre de Wanda Nara también apareció vinculado a una supuesta interna en Telefe, especialmente con Vero Lozano. Sin embargo, Yanina Latorre bajó el tono a esa versión y apuntó a una estrategia más mediática que real.

El conflicto habría surgido a partir de las versiones sobre quién conduciría ciertos formatos en la segunda mitad del año, particularmente Bake Off y MasterChef Celebrity, dos de los ciclos más fuertes del canal.

Cuando comenzó a circular que Lozano podía ponerse al frente del reality de pastelería, el nombre de Wanda también empezó a sonar con fuerza, lo que alimentó las especulaciones.

Vero Lozano

Sin embargo, Latorre fue contundente al respecto: “Lo de Bake Off fue una autopromoción. Yo hablé con Telefe”, aseguró, dejando en claro que las decisiones ya estarían tomadas puertas adentro.

De esta manera, todo indica que tanto MasterChef Celebrity como otros proyectos ya tienen conducción definida y que no habría cambios inesperados, pese al ruido mediático.

En este contexto, Wanda Nara sigue consolidándose como una de las figuras clave de Telefe, con un contrato que la posiciona como una pieza estratégica dentro de la programación, aunque su salario haya generado debate.

AM