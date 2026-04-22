El rotundo cambio de look de More Rial tras salir de la cárcel: "Nueva vida"

A poco más de un mes de haber dejado la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, Morena Rial sorprendió con un cambio de look tan drástico como simbólico. Tras más de cinco meses detenida, la influencer reapareció con una imagen completamente renovada que acompaña el nuevo momento personal que atraviesa.

Morena Rial

El rotundo cambio de look de More Rial: de un estilo urbano a una versión más sofisticada

El contraste entre el antes y el después no pasa desapercibido. En una de las últimas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Morena Rial se mostró con un estilo cómodo y descontracturado: campera deportiva roja con franjas blancas, calzas negras y el cabello rubio con raíces más oscuras, llevado de forma natural. El maquillaje era mínimo, en sintonía con un contexto atravesado por la exposición mediática y la tensión judicial.

Ahora, de la mano del colorista Pablo Vercellone —elegido por figuras como Wanda Nara, Vicky Xipolitakis y Charlotte Caniggia—, la hija de Jorge Rial apostó por una transformación total. El estilista compartió el resultado en redes y acompañó las fotos con una frase contundente: “Cambio de look, para su nueva vida”.

Morena Rial antes del cambio de look

En esta nueva etapa, la influencer luce un rubio más luminoso y trabajado, con mechas que aportan dimensión. El corte suma capas y un flequillo abierto que enmarca el rostro, mientras que el peinado con ondas suaves refuerza un aire más glamoroso y actual. El beauty look también marca diferencia: maquillaje más definido, con énfasis en la mirada y labios en tonos nude con brillo.

El nuevo look de Morena Rial

El outfit acompaña este giro. Dejó atrás el conjunto sporty para mostrarse con un top negro ajustado que resalta su figura y se alinea con una estética más cuidada. Sus tatuajes, visibles en brazos y escote, siguen siendo protagonistas, pero ahora dentro de una imagen más producida.

El cambio llega después de su salida el 11 de marzo, cuando fue trasladada a los Tribunales de San Isidro y luego beneficiada con prisión domiciliaria con tobillera electrónica. En ese contexto, la transformación estética de Morena Rial parece funcionar también como una forma de marcar un nuevo comienzo.