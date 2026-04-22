Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó el calvario que vivió para llegar a Barcelona: "El miedo está"

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, decidió lanzarse a una nueva aventura en su vida laboral. Tras haber recibido una oferta de ensueño, la joven influencer decidió mudarse a Barcelona para probarse en una academia de modelaje. Su oportunidad llenó de orgullo a su familia, quien fue hasta Ezeiza para despedirla. Sin embargo, al aterrizar en el país europeo, comenzaron a surgirle las dudas y los miedos. Es por eso que, tras un día de recorrido, decidió hacer un blog donde expuso su calvario y cómo lo resolvió.

Sofía Solá en Barcelona

Las primeras dudas que le aparecieron a Sofía Solá: "El miedo está"

Sofía Solá es de las hijas de celebridades que apuntaron por seguir su trabajo entre las redes sociales y la moda. Es así como hizo su camino como rostro de importantes marcas nacionales e influencia entre los jóvenes. Sin embargo, ella sentía que su vida en Buenos Aires no era lo que quería, por lo que decidió intentar conseguir trabajo como modelo en España. En los últimos días, anunció que su sueño se cumpliría e iría unos meses a vivir a Barcelona para probarse en una compañía.

En su cuenta de TikTok, donde acumula más de 150 mil seguidores, compartió su primer blog del día, donde contó el calvario que fue llegar hasta la ciudad catalana, y los primeros miedos que aparecieron. "No saben lo difícil que fue llegar a Barcelona. Para que se den una idea, fui tres veces a Ezeiza. Pero acá estoy, por fin. Mi cuerpo se encuentra en paz, y es lo que más valoro", expresó. Sin embargo, reflexionó sobre su nuevo camino sola, y reveló la clave para superar todos los obstáculos.

"Si bien el miedo está, viene a preguntarme si estoy lista. Y una parte de mí me dice que sí. Me fui a comer sola, dije 'modo vacaciones' porque ya estoy acá", destacó. De esta manera, invitó a sus seguidores a perseguir sus sueños. "A pesar de que somos jóvenes, y hay muchas voces en nuestra cabeza que nos frenan, si tenés la motivación vas a lograrlo. En este momento me toca hacer todo sola, y veremos dónde depara la vida de Sofía. Abierta a nuevas aventuras. Son re pocos meses, pero vamos", cerró el video con una sonrisa.

El primer día de Sofía Solá en Barcelona

En sus historias de Instagram, Sofía Solá mostró su primer día Barcelona. En cuanto llegó de Ezeiza, se dedicó a recorrer la ciudad, enamorándose de cada edificio y paseo que daba. La influencer mostró su absoluta felicidad y cómo vivía en "modo vacaciones" por unas horas. Sin embargo, ya en su segundo día, se mostró en la agencia de modelos, con un look lencero y sensual total black y unos tacos aguja de ensueño. De esta manera, comenzó a vivir la experiencia de aprendiz en España, enfrentándose a los miedos de vivir lejos de su familia.

Sofía Solá en Barcelona

Es por eso que decidió expresar sus sentimientos con sus seguidores, que la acompañan en todo momento. En un blog del primer día, Sofía Solá contó el calvario que fue llegar hasta Barcelona y el sentimiento de paz que tiene desde que encontró su lugar en el mundo. Los usuarios no tardaron en mandarle mensajes de suerte y felicitaciones, por todo el trabajo que hizo hasta llegar ahí y por sus primeros pasos dentro del país europeo.

A.E