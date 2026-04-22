Juliana Awada mostró la gran aventura que vivió en la Patagonia: deportes, paseos y diversión

Juliana Awada es una de las celebridades que tienen su trabajo más importante en la ciudad. Rodeada de tendencias y moda, ella maneja su marca personal de ropa, con el apellido de su familia, donde impone la elegancia comfy y el minimalismo de los colores terrenales. Es por eso que, en ocasiones, busca alejarse de todo ello para encontrar adrenalina y tranquilidad entre la naturaleza. En los últimos días, le dio la bienvenida al otoño con una increíble aventura por la Patagonia.

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Juliana Awada decidió jugársela por un paseo por la naturaleza de la Patagonia, uno de sus lugares favoritos, para tomarse un descanso de su trabajo y de la mediatización de la ciudad. Tras un comienzo de año intenso, con la separación de Mauricio Macri y los rumores de romance con el rey de España, la empresaria apuntó por una gran aventura al aire libre, donde los deportes y los paseos fueron el centro de su diversión.

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Una de sus actividades favoritas fue un recorrido de cabalgata por las montañas. Acompañada de un grupo y con su instructor de confianza, Awada apuntó a un día completo arriba de su caballo, disfrutando del paisaje de las montañas. Allí desplegó su lado más campestre, y pudo adentrarse en la naturaleza.

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Sin embargo, uno de sus nuevos deportes favoritos fue realizar un paseo en kayak. De esta manera, se adentró aún más entre las montañas, disfrutando la vista desde el lago que recorre árboleada, un pantano tranquilo y la parte baja de este territorio. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales, donde se la ve sonriente y disfrutando junto a sus amigos, en una gran nueva aventura. "Otoño en Pantagonia", escribió, dándole la bienvenida a esta temporada de bajas temperaturas.

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Look campestres y deportivos: la elección de Juliana Awada para la Patagonia

Juliana Awada no deja de ser una influencia de la moda, a pesar de que esté realizando deportes o lanzándose a nuevas aventuras. Es por eso que siguió demostrando sus conocimientos fashionistas, incluso en sus paseos por la Patagonia. La empresaria apuntó por la fusión de un look campestre, de chaleco de piel sintética y suéter de bordado de colores terrenales, con lo comfy del deportivo. Como agregado, le sumó un cómodo pantalón de estilo bombacha y unas alpargatas con varias medias de abrigo. Finalmente, lo cerró con un sombrero que la protegió del sol en todas sus actividades.

Juliana Awada y sus días a pura aventura en la Patagonia

Las postales de Juliana Awada en la Patagonia no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes le dejaron mensajes contentos por verla a ella tan feliz. Tras un comienzo de año intenso, la empresaria decidió hacer una escapada a comienzos de la temporada otoñal, para realizar divertidos deportes y paseos entre la naturaleza. Rodeada de amigos, animales y mucha tranquilidad de la montaña, Awada demostró que su estilo de vida sigue siendo uno de los ideales para fusionar su trabajo en la ciudad con una recuperación de energía lejos de la rutina.

A.E