Rodolfo Ranni, Fernán Mirás, Lorena Vega y Adrián Suar arrasan en Disney+ con el estreno de una nueva película argentina

Disney+ acaba de lanzar en su plataforma de streaming Mazel Tov, una película que promete tocar las fibras más sensibles del público con una historia de reencuentros, duelos y tradiciones familiares, todo ello enmarcado en el vibrante contexto de la comunidad judía argentina. La producción, protagonizada por Adrián Suar, quien encarna a Darío Roitman, nos sumerge en un viaje emocional donde el amor y el caos se entrelazan de manera atrapante.

El film tiene una duración de 1 hora y 37 minutos, se coloca en la categoría de comedia y está destinada a mayores de 13 años.

Mazel Tov, el nuevo éxito argentino de Disney+

Mazel Tov cuenta la historia de Darío, un hombre alejado de su familia durante años tras radicarse en Estados Unidos que regresa a su Buenos Aires natal con motivo del casamiento de su hermana y el Bat Mitzvá de su sobrina. Este viaje representa una oportunidad para reconectar con sus raíces y cicatrizar viejas heridas. Sin embargo, la tragedia golpea inesperadamente cuando, horas antes de su vuelo, recibe la noticia del fallecimiento de su padre.

Este suceso desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba la ya frágil relación entre los hermanos Roitman, interpretados por un elenco de lujo que incluye a Fernán Mirás, Natalie Pérez, Lorena Vega, Rodolfo Ranni y Benjamín Rojas. El duelo y las arraigadas tradiciones familiares se convierten en un campo minado donde las emociones florecen y los conflictos resurgen con fuerza.

Esta película donde la tragedia se convierte en comedia se adentra en la complejidad de los lazos familiares, explorando temas universales como la pérdida, el perdón y la reconciliación. A través de personajes entrañables y situaciones cotidianas, el film invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a los seres queridos y de mantener viva la llama de la memoria.

Dirigida y protagonizada por Adrián Suar, esta producción argentina se estrenó durante el año 2025 llegando a ser una de las más taquilleras de los cines argentinos. Ahora, con la presencia en Disney+, se espera que trascienda la frontera nacional y llegue a los países que están suscritos a esta plataforma.

El nombre de la producción audiovisual no está librado al azar. Mazel Tov es una expresión del idioma hebreo que significa “felicidades” o “buena suerte”, por lo que la cultura judía atraviesa a los espectadores desde el nombre hasta los eventos especiales que constituyen un histórico ritual de tradición y fe.

Con "Mazel Tov", Disney+ reafirma su compromiso de ofrecer contenido de calidad que refleje la diversidad cultural y las experiencias humanas. Una película que, sin duda, resonará en el corazón de todos aquellos que valoran los lazos familiares y las tradiciones que nos unen.

