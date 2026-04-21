Sarah Burlando hizo su primer tutorial: "Les mando un beso"

Con apenas 3 años, Sarah Burlando se convirtió en protagonista de un video que rápidamente captó la atención en redes sociales. Lejos de tratarse de un simple momento cotidiano, la pequeña mostró una naturalidad inesperada frente a cámara al animarse a explicar, paso a paso, cómo preparar una receta.
El clip no solo destaca por su ternura, sino también por la forma en la que Sarah Burlando construye su relato. Con seguridad y entusiasmo, guía a quien la mira como si se tratara de una verdadera creadora de contenido, dejando en evidencia cuánto incorporan los niños de los formatos digitales actuales.
El tutorial de Sarah Burlando
En esta oportunidad, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando quiso compartir con sus seguidores el paso a paso para hacer palomitas. Desde el inicio, Sarah Burlando marca el tono del video: “¡Hola! Estoy saludando… Estoy haciendo palomitas para mí”, comenzó.
A lo largo del video, Sarah Burlando organizó cada paso con claridad: “Primer paso: ¿Mamá, listo? ¿Pongo las palomitas?”, pregunta antes de comenzar, y luego continúa: “Ahora voy a poner un poco de azúcar ¿Cuántas cucharadas? Una, dos, tres y cuatro”. “Y ahora aceite ¿Pongo más?”, preguntó. “Ahora tapamos y al fuego. ¡Mis palomitas!”, finalizó.
El verdadero significado del tutorial
Más allá de la receta, el video refleja el desarrollo de habilidades y la forma en que los más chicos aprenden observando. Sarah Burlando no solo sigue una secuencia lógica, sino que también demuestra coordinación y seguridad al ejecutar cada paso, acompañada por la guía sutil de su mamá.
El cierre es, sin dudas, el momento más tierno: “¡Adiós! Te doy un beso, ¡toma! ¡Dámelo! ¡Agarralo!”, dice Sarah Burlando antes de lanzar un beso a cámara. Con ese gesto, logra romper la distancia con quien mira y transforma un simple tutorial en una escena cargada de espontaneidad, donde el juego, el aprendizaje y la comunicación se mezclan de manera natural.