Los emotivos mensajes de María Vázquez y Adolfo Cambiaso a su hija, Mía, después de volver a hacer historia

La familia de María Vázquez y Adolfo Cambiaso vivió un fin de semana más que especial. Este sábado, el equipo femenino de La Dolfina, se consagró campeón del 9° abierto argentino de polo, con su hija, Mía, como capitana y referente absoluta. Un logro que, lógicamente, llevó a que ambos le dedicaran unas emotivas palabras.

Mía Cambiaso vuelve a hacer historia

Mía Cambiaso volvió a hacer historia. Aunque suene repetitivo, la hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez sigue dando pasos de gigante y, en esta ocasión, integró el equipo de La Dolfina que se consagró campeón del 9° Abierto argentino de Polo femenino. Su papel fue clave, ya que no solo fue la capitana del equipo, sino que se consagró como la mejor jugadora del torneo, recibiendo el trofeo del MVP.

Mía Cambiaso y su papá, Adolfo Cambiaso.

Como no podía ser de otra manera, tanto María Vázquez como Adolfo Cambiaso se manifestaron a través de sus redes sociales para dejarle una serie de mensajes a su hija. Una postal que suele repetirse, ya que ambos la acompañan constantemente en su historia deportiva.

Los mensajes de María Vázquez y Adolfo Cambiaso a su hija, Mía

El primero en expresarse fue Adolfo Cambiaso, que destacó el trabajo de todo el equipo y puso el foco en su hija. “Muchas felicitaciones a todo el equipo de La Dolfina y especialmente a vos por todo el esfuerzo que hiciste durante el año.Estoy muy orgulloso de vos”, escribió. Una publicación que Mía respondió con un “Gracias PAPÁ” y un emoticón de un corazón blanco.

El mensaje de Adolfo Cambiaso y la respuesta de Mía.

Luego llegó el turno de María Vázquez. La modelo llenó sus historias de fotos y mensajes que destacaban el trabajo de su hija. Entre todas ellas, eligió una en la que se las puede ver abrazadas para escribir: “felicitaciones capitana”, junto a dos corazones.

Una de las historias que compartió María Vázquez.

De esta manera, Mía Cambiaso vuelve a hacer historia y consigue su quinto título. Un logro que, sin lugar a dudas, celebró toda la familia Cambiaso, acostumbrada a estos grandes logros, y que trajo consigo los mensajes de su mamá y su papá, María Vázquez y Adolfo Cambiaso.