Mirko, el hijo mayor de Marley, volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales tras alcanzar un nuevo logro deportivo. En el Instagram del nene, que hace apenas un mes cumplió 8 años, el conductor compartió dos videos de la muestra de fin de año, donde se lo ve disfrutando y demostrando todo lo aprendido en Taekwondo. Como siempre, es Marley quien administra la cuenta y acompaña cada avance de su hijo, celebrándolo con orgullo.

La alegría de Mirko, el hijo de Marley, por su nuevo logro deportivo: "Muy emocionado"

En las imágenes, Mirko, el hijo mayor de Marley, sorprendió al romper por primera vez una tabla de madera, uno de los ejercicios clásicos dentro del arte marcial que combina fuerza, técnica y concentración. La escena, a puro aplauso, reflejó la emoción del nene al superar su propio límite y avanzar un paso más en su formación.

Además, en el posteo, Marley contó que Mirko obtuvo su cinturón verde, un ascenso importante dentro del Taekwondo. Este cambio de color representa que el practicante ya domina las bases fundamentales y se encuentra listo para desarrollar técnicas más complejas. En la disciplina, el verde simboliza el crecimiento, como el de una planta que empieza a fortalecerse, y marca un momento clave en el aprendizaje.

Al pie del posteo, el conductor puso en palabras la alegría de su hijo y escribió: “Muy emocionado con un nuevo logro, cinturón verde en Taekwondo y rompí mi primer tabla de madera!”. De esta manera, dejó en claro cómo disfruta el nene los entrenamientos de Taekwondo ante la atenta mirada de toda su familia.

Mirko y Milenka

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones y cariño. Sus seguidores destacaron no solo el talento y la constancia de Mirko, sino también el acompañamiento de Marley, que suele mostrar cada avance del pequeño. Una vez más, la dupla conquistó a sus miles de seguidores con un momento familiar lleno de ternura y orgullo.