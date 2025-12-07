Lionel Messi logró su primer título en la MLS y consiguió un nuevo récord al convertirse en el futbolista más ganador de la historia. En medio de los festejos por el nuevo campeonato, Antonela Rocuzzo deslumbró en el estadio de Florida con un look que impone las tendencias de esta temporada: jean wide leg y top boho-chic.

Jean wide leg y top boho-chic: el impactante look de Antonela Roccuzzo en el histórico título de Lionel Messi en la MLS

Para la final entre Inter de Miami y Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, Antonela Roccuzzo eligió un look relajado y absolutamente trendy, perfecto para un evento deportivo sin perder su sello fashionista. La prenda protagonista fue el top corset de gamuza en tono camel, con formato pañuelo y una caída en punta que estiliza la cintura y realza la figura. Además del género, uno de los más fuertes del momento por su estética boho-chic, el detalle metálico en el escote le aporta un toque sofisticado y actual.

La influencer combinó el top con un jean wide leg de tiro medio, otro infaltable de la temporada 2025/2026. Este modelo, de calce relajado y piernas anchas, se convirtió en el nuevo clásico urbano por su comodidad y su capacidad de estilizar sin esfuerzo. El denim celeste lavado, ligeramente suelto y con ruedo largo, refuerza esa estética casual que ella maneja con total naturalidad. Además, completó el outfit con zapatos en tonos neutros, una elección funcional para acompañar los festejos en la cancha.

El impactante look de Antonela Roccuzzo en la final de la MLS

En cuanto al beauty look, la empresaria optó por un maquillaje natural pero luminoso, con piel fresca, delineado suave que realza la mirada y labios nude. El peinado con ondas sueltas, de acabado brillante y movimiento natural, acompaña la vibra relajada del outfit y enmarca su rostro con elegancia.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus tres hijos

Desde su llegada a Miami en 2023, Antonela Roccuzzo se consolidó como un ícono de la moda argentina con proyección internacional, capaz de transformar incluso un look deportivo en una referencia de estilo. Una vez más, volvió a marcar tendencia y en esta ocasión para acompañar a Lionel Messi en un día histórico.