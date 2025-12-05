De María Vázquez y Griselda Siciliani a Anita Espasandín, el adelanto de los looks tendencia para las fiestas de fin de año

María Vázquez, Griselda Siciliani y Anita Espasandín se preparan para celebrar las fiestas de fin de año con looks en tendencia, repletos de brillos y en tonalidades que transmiten elegancia. La top model, la actriz y la novia de Benjamín Vicuña coincidieron en el encendido del árbol de Navidad de un conocido shopping y deslumbraron a todos con sus atuendos.

Brillos y mucho estilo: María Vázquez, Griselda Siciliani y Anita Espasandín mostraron los mejores looks para las Fiestas

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo se acercan, y muchas personas, además de pensar el menú de estos días, comienzan a armar el look que lucirán en estos festejos. A modo de inspiración, María Vázquez, Griselda Siciliani y Anita Espasandín brindaron tres propuestas sofisticadas y súper chic para estos eventos.

El lugar que reunió a la conductora, a la artista y a la flamante pareja de Benjamín Vicuña fue en Galerías Pacífico, donde se llevó a cabo como cada año el encendido del espectacular Árbol de Navidad, organizado por la firma de joyas Swarovski. En las redes sociales, se mostraron junto a él y dejaron ver el look que escogieron para la ocasión.

María Vázquez deslumbró con un vestido ceñido en color dorado satinado, de corte lencero, con tirantes finos y un escote en V que realza la silueta con elegancia. El acabado metálico de su diseño aporta un brillo sofisticado que acompaña perfectamente el espíritu de la temporada.

María Vázquez y su hija

Griselda Siciliani, por su parte, llevó una blusa blanca satinada de cuello alto y mangas amplias con estructura, y la combinó con una minifalda metalizada en tono plata, de textura brocada y un sutil efecto tornasolado. Además, esta prenda posee un corte recto y bolsillos frontales que le dieron un toque actual y moderno.

Griselda Siciliani

Anita Espasandín, quien está tomando relevancia en los medios por su relación con el actor chileno, también dijo presente con un look fiel a su estilo. En la imagen se la puede ver posando sonriente y luciendo un vestido blanco de largo midi, con falda amplia y un diseño etéreo que aporta movimiento.

Acompañó esta prenda con un blazer corto en la misma tonalidad y de corte estructurado, generando un contraste elegante entre la fluidez del vestido y la formalidad de la chaqueta. La pieza clave de su estilismo fueron unas botas altas en tono rojo con detalles blancos, un calzado audaz que rompe con la armonía visual de su conjunto y aporta un guiño festivo, ideal para la ocasión.

Anita Espasandín

De esta manera, María Vázquez, Griselda Siciliani y Anita Espasandín mostraron el adelanto de los looks tendencia para las fiestas de fin de año y cautivaron a todos durante su presencia en un reconocido centro comercial, donde se llevó a cabo este evento.

Brillos, transparencia y paleta neutra: los looks de Sofía Zámolo, Minerva Casero y Priscila Crivocapich

Sofía Zámolo, Minerva Casero y Priscila Crivocapich también estuvieron fueron parte de la apertura de las mágicas fiestas en Galerías Pacífico, lugar que se convierte en una pasarela y las famosas se encargan de encender el Árbol navideño en esta época del año. Al igual que todos los años, las figuras lucen sus mejores diseños y adelantan lo que se llevará en Navidad y Año Nuevo.

Las famosas y sus looks para el encendido del árbol navideño.

Sofía Zámolo escogió un impactante vestido blanco de estética sensual y futurista, pensado para brillar. El diseño es mini y asimétrico, con un diseño de cintas y transparencias que envuelven el cuerpo como si fueran vendajes de alta costura, creando un efecto geométrico que estiliza y resalta la silueta. Además, incorpora una cola lateral larga, confeccionada en un tejido liviano que cae hasta el piso y aporta dramatismo y movimiento.

Sofía Zámolo

Minerva Casero cautivó con su look nude con toques brillantes. La actriz lució una chaqueta cerrada con botones dorados y una mini falda confeccionada con lentejuelas, que potenciaron su propuesta. Un outfit simple en concepto pero con un aire glam y fashionista que se llevó todas las miradas.

Minerva Casero

Por último, Priscila Crivocapich apostó por un vestido cut out en color blanco y con transparencias. El atuendo se destaca por dejar ver su piel y por estar confeccionado en una tela lencera que le aporta ese guiño osado pero a la vez sofisticado. Asimismo, la prenda que lleva la periodista y novia de Roberto García Moritán se caracteriza por su largo y por cubrir un solo hombro.

Priscila Crivocapich

En resumen, los glamorosos looks que escogieron Sofía Zámolo, Minerva Casero y Priscila Crivocapich para esta importante ocasión adelantaron que los brillos, la transparencia y la paleta neutra serán los verdaderos protagonistas de estas fiestas de fin año.