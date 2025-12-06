Pampita mostró cómo quedó la nueva decoración de su living: cuadros bordados a mano a juego con un sillón XXL

Fiel a su estilo sofisticado y siempre atenta a cada detalle de su hogar, Pampita mostró la renovación total de su living, un espacio que se transformó en un verdadero refugio de armonía al decorarlo con cuadros bordados a mano y sillones XXL.

Pampita, que suele abrir las puertas de su casa para compartir momentos familiares y rincones especiales, se mostró feliz al presentar su nuevo living, donde predominan las texturas suaves, los colores neutros y una estética minimalista.

El living se destaca por una paleta absolutamente clara, dominada por blancos cálidos y tonos arena que aportan una sensación inmediata de amplitud. Los sillones, XXL y mullidos, están realizados en géneros naturales que invitan al descanso. Los almohadones en distintas medidas refuerzan esa idea de confort, creando un rincón ideal para relajarse después de la rutina.

Por las imágenes que la conductora compartió en su cuenta de Instagram, en las paredes se dejan ver dos cuadros con líneas en tonos nude y terracota que aportan un toque artístico y contemporáneo. Sus trazos curvos, sutiles y fluidos acompañan el espíritu del espacio: limpio, moderno y a la vez acogedor. El juego entre ambas piezas genera equilibrio visual y se convierte en uno de los puntos más importantes del ambiente.

La alfombra tejida en tonos claros, de textura suave y voluminosa, completa el living con una impronta cálida y hogareña. Además, las mesas auxiliares de estructura minimalista y aspecto artesanal suman funcionalidad.

Con una serie de fotos que compartió en sus redes sociales, Pampita celebró la renovación de un rincón especial de su casa, donde los cuadros bordados a mano combinan a la perfección con un sillón XXL pensado para relajarse en familia. Un living que une diseño, calidez y armonía, y que se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de momentos inolvidables.