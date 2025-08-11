La emoción de Adolfo Cambiaso por volver a jugar con su hijo: "No se juntan los galácticos, se junta la familia"

Adolfo Cambiaso, uno de los máximos referentes del polo mundial, otorgó una nota a ESPN Polo y presentó oficialmente su nuevo equipo, que contará con la presencia de su hijo Poroto Cambiaso, además de Jeta y Barto Castagnola, dos jóvenes talentos del deporte.

La emoción de Adolfo Cambiaso por volver a jugar con su hijo

En medio de la expectativa por esta nueva formación, Adolfo Cambiaso dejó una frase que refleja el espíritu que quiere imprimirle al grupo: “No se juntan los galácticos, se junta la familia”. Con esta línea, el histórico jugador subrayó la importancia de la unión, la confianza y los lazos personales por encima de la simple suma de grandes jugadores.

El equipo combina experiencia y juventud, con la complicidad que solo los vínculos familiares y de amistad profunda pueden generar. Poroto Cambiaso, quien ha seguido los pasos de su padre con un talento sobresaliente, se une a los hermanos Castagnola para enfrentar desafíos importantes tanto en el circuito nacional como en competencias internacionales.

Mía Cambiaso y Poroto Cambiaso

Adolfo Cambiaso

Este enfoque en la familia y el trabajo en equipo podría marcar una diferencia clave en un deporte donde la coordinación y la confianza mutua son esenciales para el éxito. Adolfo Cambiaso y su nuevo equipo apuntan a consolidar no solo resultados deportivos, sino también a reforzar el legado familiar dentro del polo argentino.

Con esta unión clave del equipo de Adolfo Cambiaso, el polo nacional se prepara para vivir una temporada emocionante, donde la técnica y el compañerismo irán de la mano para conquistar trofeos y dejar una huella imborrable en la historia del deporte.

AM