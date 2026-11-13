Quién es Lucía, la hermana de bajo perfil de Nequi Galotti que eligió una vida lejos de las cámaras

Nequi Galotti es una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Con una extensa trayectoria como modelo y conductora, construyó una carrera que la convirtió en un rostro habitual de la televisión. Sin embargo, detrás de su vida pública existe una historia familiar que pocos conocen y en la que ocupa un lugar especial Lucía Dina Galotti, su hermana menor.

A diferencia de Nequi, Lucía eligió mantenerse lejos de las cámaras y de la exposición mediática. Hace algunos días las hermanas compartieron fotos de su último viaje juntas a Brasil, una experiencia que mezcló espiritualidad y momentos en familia y con amigas.



Nequi y su hermana Lucía Galotti | Instagram

Quién es Lucía Galotti, la hermana menor de Nequi

Lucía Dina Galotti es la menor de los tres hijos de Elsa y Alberto Galotti. Junto a Nequi y Marcelo, creció en una familia que atravesó importantes cambios durante su infancia.

Su padre, médico de profesión, decidió trasladarse con su familia desde Rafaela, Santa Fe, a Buenos Aires para que Marcelo, quien había sido diagnosticado con autismo, pudiera acceder a mayores oportunidades de desarrollo y atención. Aquella experiencia marcó profundamente a los hermanos y se convirtió en uno de los pilares de su relación familiar.

A diferencia de su famosa hermana, Lucía no desarrolló una trayectoria pública conocida. Según contó Nequi en distintas entrevistas, se estableció en Santa Rosa, La Pampa, donde ha mantenido una vida alejada del mundo del espectáculo. En su biorafía de Instagram Lucía se define como "Mamá de cuatro hijos, docente apasionada, amante del yoga, la biología, las plantas y el arte."

La especial relación de Lucía y Nequi Galotti

A pesar de vivir en distintas ciudades, las hermanas conservaron un vínculo cercano que quedó reflejado en varias declaraciones de la exmodelo.

En una entrevista con Ciudad Magazine, Nequi habló sobre las responsabilidades familiares que asumía en Buenos Aires y explicó que su hermana vivía en La Pampa. En aquella oportunidad, la definió con una frase cargada de afecto: "Mi hermana Lucía es un sol de mujer".

Lucía Galotti junto a su hermana Nequi y amigas en Brasil | Instagram

El cariño entre ambas también quedó reflejado durante uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia: la enfermedad de Marcelo, su hermano mayor. En julio de 2019, las dos se unieron para pedir públicamente una cadena de oración por su salud. Días después, Marcelo falleció, dejando una profunda huella en sus hermanas.

Con el paso de los años, Nequi continuó recordando la importancia de la unión familiar. En una entrevista publicada en septiembre de 2026, reveló que disfruta especialmente de recibir a sus seres queridos en su casa, incluida Lucía, quien sigue viviendo en el interior del país.

Así, aunque sus caminos fueron diferentes, Nequi y Lucía Galotti conservan una historia compartida en la que la familia, el acompañamiento y los recuerdos ocupan un lugar central.