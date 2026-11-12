Nequi Galotti mostró sus días con su hermana Lucía en Brasil: meditación, yoga y lugares históricos

Nequi Galotti se encuentra en Brasil desde el pasado 08 de noviembre, donde disfruta de una escapada a Porto Seguro. La modelo compartió en sus redes sociales distintas postales de su estadía, en la que combina momentos frente al mar con actividades vinculadas al bienestar y recorridos por algunos de los rincones históricos de la región.

Nequi Galotti de vacaciones en Brasil

En esta oportunidad, la conductora viajó acompañada por su hermana menor, Lucía Galotti, con quien se mostró muy unida durante los distintos momentos de las vacaciones. Al compartir el álbum de fotografías, la modelo expresó su alegría por esta experiencia y escribió: “Brasil me está regalando días maravillosos junto a mi amada hermana”.

Nequi Galotti y su hermana Lucía disfrutaron de actividades de bienestar en Brasil

Uno de los aspectos centrales de la estadía de Nequi Galotti en Porto Seguro es su participación en un encuentro holístico y workshop que incluye clases de yoga y meditación. La propuesta reúne a un grupo de mujeres provenientes de distintas provincias argentinas, entre ellas La Pampa, Córdoba y Salta, con quienes comparte las jornadas de actividades.

Nequi Galotti y su hermana Lucía disfrutaron de actividades de bienestar en Brasil

La experiencia también le permite combinar estas prácticas con momentos de descanso frente al mar. A través de las fotografías que publicó, la modelo mostró parte de las actividades que realiza durante el viaje, en compañía de su hermana y de las mujeres que forman parte del encuentro.

Nequi Galotti y su hermana Lucía recorrieron lugares históricos de Porto Seguro

Además de las actividades de bienestar y los días de playa, Nequi Galotti aprovechó su estadía en Brasil para recorrer distintos sitios de interés cultural. En algunas de las imágenes que compartió se la puede ver junto a Lucía en calles empedradas, frente a construcciones de arquitectura colonial y fachadas tradicionales de la región.

Nequi Galotti y su hermana Lucía recorrieron lugares históricos de Porto Seguro

Los paseos también incluyeron una experiencia vinculada a una presentación de capoeira, una de las expresiones culturales características de Brasil. De esta manera, las hermanas sumaron recorridos y actividades a sus vacaciones, en las que también hubo tiempo para compartir encuentros con amigas y conocer distintos rincones de Porto Seguro.

Los looks de Nequi Galotti para sus días de playa en Brasil

Las jornadas frente al mar también permitieron conocer los estilismos que Nequi Galotti eligió para sus vacaciones. La modelo se mostró con trajes de baño de color marrón, camisas blancas y pantalones estampados, prendas frescas y cómodas para disfrutar de las temperaturas del destino brasileño.

Los looks de Nequi Galotti para sus días de playa en Brasil

Los pañuelos coloridos y las gafas de sol también formaron parte de sus elecciones de vestuario. En las postales que publicó se la ve caminando entre las olas, descansando sobre reposeras y disfrutando del paisaje de la playa, con distintos looks acordes a las actividades que realizó durante su estadía.

Así es el vínculo Nequi Galotti y su hermana Lucía

Nequi Galotti y su hermana mantienen una relación cercana, marcada por el afecto y la compañía mutua. Aunque viven en distintas provincias y llevan vidas diferentes, ambas suelen compartir encuentros y viajes. Mientras Nequi reside en Buenos Aires y desarrolla su carrera como modelo y conductora, Lucía vive en Santa Rosa, La Pampa, donde trabaja como docente y se dedica a la crianza de sus cuatro hijos.

Así es el vínculo Nequi Galotti y su hermana Lucía

La distancia geográfica no impide que las hermanas aprovechen cada oportunidad para pasar tiempo juntas. En su publicación, Nequi Galotti hizo especial hincapié en lo que significa compartir esta experiencia con Lucía: "Por sentirnos tan unidas, por este amor que nos tenemos, por disfrutar y compartir cada instante con tanta alegría". Unas palabras con las que dejó en evidencia la importancia que tiene para ella compartir estos momentos con su hermana.