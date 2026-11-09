Nequi Galotti mostró cómo disfruta del mar en Porto Seguro: Playa con amigas, clases de yoga y buena energía

Nequi Galotti es una verdadera apasionada de los viajes por todo el mundo, explorando destinos exóticos, culturas fascinantes y ciudades llenas de historia. Su espíritu aventurero y su elegancia natural la llevan siempre a buscar experiencias que nutran el alma, combinando el descanso con el enriquecimiento personal. En los últimos días, la modelo decidió apostar por una escapada con amigas a Brasil, dejando de lado por un momento las largas distancias para sumergirse en la calidez del país vecino. El destino elegido fue Porto Seguro, un rincón paradisíaco del estado de Bahía famoso por sus playas doradas y su atmósfera vibrante. Este viaje representa la combinación perfecta de complicidad femenina, relax y desconexión, un refugio ideal para recargar energías rodeada de afecto y naturaleza.

Nequi Galotti mostró cómo disfruta del mar en Porto Seguro

La escapada de Nequi Galotti: Playa con amigas, clases de yoga y buena energía

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula una comunidad de casi 260 mil seguidores, Nequi Galotti abrió una ventana a su intimidad y compartió un emotivo posteo donde mostró con lujo de detalles cómo viene disfrutando de su travesía por Porto Seguro, Brasil. En su publicación, la modelo reveló que esta vez el plan cuenta con una compañía muy especial, ya que viajó junto a su hermana Lucía Galotti y se sumó a un cálido grupo de La Pampa. Juntas formaron la comitiva ideal para fusionar el bienestar físico y el relax en un entorno natural único.

La escapada de Nequi Galotti: Playa con amigas, clases de yoga y buena energía

El motivo principal que las unió en este rincón bahiano fue la oportunidad de compartir un workshop de yoga, una disciplina que Nequi promueve con entusiasmo para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente frente al imponente paisaje del mar brasileño. Además de las sesiones de meditación y posturas frente a las olas, el itinerario estuvo marcado por la diversión y la naturaleza cambiante del trópico. Al relatar las vivencias de su primer día de playa, Nequi detalló con humor que el clima les regaló un escenario dinámico de sol, nubes, sol pleno y otra vez nubes.

A pesar de las variaciones del tiempo, la conductora dejó en claro que nada logró empañar el entusiasmo del grupo, asegurando que "lo importante es que la pasamos genial" . La jornada inaugural estuvo colmada de complicidad, caminatas sobre la arena y chapuzones, logrando una atmósfera perfecta entre risas, mar y buena energía. Con la frescura que la caracteriza, cerró su mensaje advirtiendo a sus fieles seguidores que "esto recién empieza" y prometió seguir mostrando el día a día de esta revitalizante experiencia en el país vecino.

La escapada de Nequi Galotti: Playa con amigas, clases de yoga y buena energía

Nequi Galotti y su hermana, Lucía, imponen las dos tendencias de trajes de baño para el verano 2027

La complicidad entre Nequi Galotti y su hermana Lucía va más allá del afecto familiar, consolidándose también en el terreno de la moda. Durante sus días en las playas de Brasil, ambas demostraron una sintonía perfecta al elegir sus looks veraniegos, imponiendo los estilos que marcarán la temporada. Por un lado, la modelo apostó por un traje de baño entero negro de diseño clásico y sofisticado , ideal para quienes buscan elegancia y comodidad en el mar. Por su lado, Lucía optó por una opción moderna y fresca, vistiendo un conjunto de dos piezas negro compuesto por un corpiño de estilo deportivo y una parte inferior de tiro alto. Ambas coincidieron plenamente en la elección del color negro liso, un básico infalible que nunca pierde vigencia, además de complementar sus outfits con anteojos de sol oscuros para protegerse con puro estilo.

Nequi Galotti y su hermana, Lucía, imponen las dos tendencias de trajes de baño para el verano 2027

Con esta combinación perfecta de afecto, espiritualidad y estilo, Nequi Galotti demostró que los años solo potencian su vitalidad. Rodeada de afecto y frente al mar, sus días en Porto Seguro confirman que no hay mejor plan que renovar las buenas energías combinando el relax con amigas y la práctica del yoga.