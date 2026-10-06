Quién es y a qué se dedica Bernardo Solá, el marido de Maru Botana

Maru Botana es una de las cocineras y conductoras más queridas y populares de la televisión argentina, habiendo construido una sólida carrera en medios y locales gastronómicos. A lo largo de las décadas, consolidó una altísima presencia pública no solo por su carisma culinario, sino también por compartir abiertamente su multitudinaria rutina familiar. Junto a su esposo, Bernardo Solá, conformó un clan sumamente conocido integrado por sus ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y el recordado Facundo, quien falleció en el 2008. Dentro de este núcleo familiar tan expuesto a las cámaras, su marido resguarda un perfil notablemente más reservado de cara a los flashes informativos.

La familia de Maru Botana y Bernardo Solá

¿Quién es y a qué se dedica Bernardo Solá, el esposo de Maru Botana?

El compañero de vida de Maru Botana es Bernardo Solá, un hombre de bajo perfil que se desempeña profesionalmente como ingeniero agrónomo. A diferencia de su esposa, decidió trazar un camino laboral completamente alejado de las cámaras y la exposición mediática, focalizando toda su actividad en el desarrollo de la producción agropecuaria en el campo. Esta profesión marcó el ritmo de su dinámica cotidiana, obligándolo a trabajar de manera independiente fuera de Buenos Aires durante la mayor parte de la semana para cumplir con sus compromisos técnicos.

Su historia de amor con la cocinera se remonta a finales de la década de 1990, cuando se conocieron debido a que él era un amigo cercano y compañero de facultad del hermano de ella. Tras coincidir en reiteradas oportunidades en el ámbito universitario, el flechazo definitivo ocurrió de una forma muy particular: el ingeniero decidió correrla por un estacionamiento en rampa para llamar su atención. Aquella audaz actitud captó el interés de la conductora y, sumado al visto bueno del padre, dio inicio a un sólido noviazgo que culminó en un matrimonio de casi tres décadas y la conformación de una inmensa familia de ocho hijos.

Maru Botana, Bernardo Solá

En el 2026, y a pesar de la estabilidad de la pareja, la conductora sorprendió al revelar detalles sumamente honestos sobre la convivencia y la división de tareas en su hogar. Al ser invitada al podcast Más minas que mamás , conducido por Vicky Gils y Juana Repetto, la pastelera reflexionó abiertamente sobre la nula participación de su esposo en la rutina de crianza de los menores. "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se va al campo. Lo naturalicé desde el momento cero. Formalizamos nuestra pareja y él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'. Y yo dije: 'Uy, qué garrón este pibe'", recordó entre risas.

Lejos de guardar algún tipo de resentimiento, la mediática explicó que esta organización asimétrica respondió a pautas preestablecidas que ambos habían conversado y consensuado cuando formalizaron su noviazgo. De esta manera, explicó que comprendió que esos tiempos separados también ayudaron a atravesar los momentos de crisis. "Ayudó mucho el campo. La distancia está buena igual", resumió.

Sin embargo, el secreto mejor guardado de este matrimonio de casi treinta años y ocho hijos radica en que la prolongada distancia semanal no enfrió los sentimientos, sino que encendió la fogosidad y la intimidad de la pareja. Lejos de caer en la monotonía que suele afectar a las familias numerosas, la cocinera detalló con total picardía y humor: "Full. Fogonazo. Hubo momentos que, cuando podía, donde podía, lo he hecho en cualquier lado. Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo haciendo porque es incansable". Esta intensa vida amorosa, sumada a la sana costumbre de seguir compartiendo la misma cama y habitación tras superar incontables crisis, terminó consolidando el gran motor pasional que mantiene unida a la pareja a través del tiempo.

Maru Botana, Bernardo Solá

La denuncia contra Bernardo Solá: la palabra de Maru Botana

En diciembre de 2025 , Ángel de Brito reveló en LAM (América) una grave denuncia judicial contra Bernardo Solá. La demanda fue radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47 por Lourdes Bouchet , una exempleada de la sucursal gastronómica de la calle Echeverría. La acusación formal detallaba reclamos por deudas salariales, maltrato verbal, hostigamiento y acoso laboral. Según el expediente expuesto en los medios, el ingeniero agrónomo realizaba comentarios e incómodas miradas a las partes íntimas de la denunciante y otras trabajadoras, obligándolas a cambiar su vestimenta para evitar cruces desagradables. Para frenar la escalada mediática, la defensa de Solá firmó un acuerdo económico conciliatorio sin reconocimiento de hechos por un total de 50 millones de pesos.

Ante la repercusión del escándalo, Maru Botana decidió romper el silencio mediante diversas declaraciones y un fuerte descargo telefónico que se filtró en los medios de comunicación. En una primera instancia ante la prensa, la pastelera intentó minimizar el impacto de la presentación judicial expresando de manera categórica: "Está de moda hablar mal de los jefes". Sin embargo, la tensión escaló de forma contundente al difundirse un furioso mensaje de audio de su autoría en A24 , donde apuntó sin filtros contra la joven demandante manifestando con indignación: "Es una basura, no lo puedo creer. Aparte ya arreglé todo".

De este modo, entre la producción agropecuaria, los desafíos del ámbito comercial y una intensa vida familiar compartida, se teje la realidad de Bernando Solá, el hombre que acompaña a Maru Botana detrás de los flashes. Un perfil que oscila entre el bajo perfil campestre y las inevitables repercusiones mediáticas que definen su singular historia.

A.E