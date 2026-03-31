Luisana Lopilato reveló si deja que sus hijos vean su pasado en Rebelde Way

Luisana Lopilato reapareció en la televisión argentina para hablar de su presente personal y laboral. Sin embargo, lo que más generó repercusiones en las redes sociales fue cuando le preguntaron si deja o no ver a sus hijos la ficción que marcó su carrera: Rebelde Way.

La revelación de Luisana Lopilato sobre sus hijos

Otro día perdido volvió este lunes 30 de marzo a la pantalla de eltrece con la conducción de Mario Pergolini, marcando uno de los regresos más esperados. En esta nueva temporada, la invitada principal fue Luisana Lopilato, quien hizo un repaso por su trayectoria, recordó el inicio de su relación con Michael Bublé y reveló un sorpresivo dato que involucra a sus hijos.

Todo surgió cuando la panelista Evelyn Botto, quien se sumó este año en lugar de Laila Roth, mencionó el impacto que tuvieron las producciones de Cris Morena en su generación. “Yo formé parte de la generación en la que a no todos nos dejaron ver Rebelde way porque estaba muy subido de tono para esa época", contó la actual novia de Fede Bal. En este sentido, agregó: "Me acuerdo de que nos dividíamos entre los que a sus papás sí les dejaban verlo y quienes no”.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé y sus hijos

Luisana Lopilato no se sintió ajena al pensamiento que tenían los padres en ese entonces y coincidió en que su postura con sus hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, es la misma. “A mis hijos no los dejo todavía. Son chiquitos. Ahora puedo decirles que no”, expresó, sin vueltas, quien interpretó a Mia Colucci.

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Fiel a su estilo, Mario Pergolini intervino de manera irónica: “Pero, ¿qué tiene de malo? Se besaban un poco, se frotaban“. Luego, sumó entre risas que probablemente los chicos ya hayan visto la serie en YouTube sin que ella lo sepa, mientras Luisana Lopilato se reía con actitud incómoda. "Mario por favor", le contestó la actriz.

Luisana Lopilato

El recuerdo de Luisana Lopilato sobre Rebelde Way

Más allá de la anécdota, Luisana Lopilato también recordó con cariño aquellos años de gran exposición mediática debido a su papel en Rebelde Way: “La pasé muy bien. Siempre fue un entorno muy bueno el de Cris porque estábamos acompañados por nuestras familias. (...) Éramos muy populares y me acuerdo que íbamos a un bar con todos mis amigos de la secundaria y nos daban todo gratis. Todos querían venir conmigo”.

La ficción creada por Cris Morena, no solo fue un éxito en Argentina, sino que también tuvo repercusión internacional. De hecho, en México realizaron su propia adaptación y es recordada hasta el día de hoy. La historia abordaba conflictos propios de la adolescencia como relaciones amorosas, tensiones familiares, rebeldía, autoconocimiento y construcción de identidad.

Luisana Lopilato

Todas estas temáticas en aquel momento generaron polémica e hicieron que muchos adultos prohibieran ver la novela porque consideraban que requería cierta madurez para ser procesadas, algo que Luisana Lopilato también lo cree actualmente. De esta manera, Luisana Lopilato reveló que no deja que sus hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, fruto de su amor con Michael Bublé, vean su pasado en Rebelde Way debido al fuerte contenido que caracteriza al proyecto.