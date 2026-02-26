Así es la educación de los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé: escuela pública y con los mismos maestros de su padre

Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron una vida familiar en Canadá que combina sus carreras con la crianza de sus hijos. En ese contexto, ambos eligieron que sus hijos asistan a la misma escuela pública que fue el cantante, con los mismos maestros que lo formaron en su infancia, una decisión que refleja continuidad y cercanía en su entorno cotidiano.

Los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé asisten a la escuela pública que fue su padre

Luisana Lopilato y Michael Bublé comparten una elección que llamó la atención de todos sus seguidores. Sus hijos asisten a la escuela pública de la ciudad natal del artista, un lugar que conserva la historia personal del cantante y que hoy recibe a la nueva generación con los mismos docentes que marcaron su etapa escolar.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

La pareja de artistas está radicada en Canadá desde hace años, donde construyeron una vida familiar que combina la carrera internacional del cantante con la presencia constante de la actriz argentina en películas y series. En medio de giras, proyectos y compromisos profesionales, ambos decidieron que los niños sigan la misma educación de su padre.

A diferencia de muchos artistas, Luisana Lopilato y Michael Bublé eligieron un camino particular en la educación de sus cuatro hijos. El cantante explicó, en una entrevista con The Guardian, que sus hijos asisten a la escuela estatal de su ciudad natal, la misma en la que él estudió durante su infancia.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Según comentó, para él esta decisión tiene un valor especial, ya que le permite revivir recuerdos y compartir con sus hijos un entorno que conoce profundamente. El artista relató durante la charla que al recorrer los pasillos de la escuela que lo formó siente una conexión inmediata con su pasado.

La conexión especial de Michael Bublé con la escuela pública a la que asisten sus hijos

En una entrevista en 2023 con la revista británica The Guardian, Michael Bublé expresó que la escuela a la que asisten actualmente sus hijos le trae grandes recuerdos. Reconoció que todavía están allí algunos de los maestros que lo acompañaron en su formación y que incluso se reencuentra con antiguos compañeros, ahora padres de los niños que comparten clases con sus propios pequeños.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Por su parte, Luisana Lopilato se muestra plenamente integrada a la vida en Canadá. La actriz argentina acompaña la crianza de los niños en un entorno que combina la cultura local con las raíces que ella mantiene vivas en su hogar. La elección de la escuela pública refleja también la visión compartida con el cantante sobre la importancia que le dan a la sencillez.

A pesar de la fama y los compromisos profesionales, la pareja busca que sus hijos crezcan en un ambiente lo más normal posible. El colegio estatal al que asisten se convierte en un espacio donde los niños pueden relacionarse sin diferencias marcadas y compartir experiencias cotidianas con otros chicos de su edad.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé se declinaron por llevar a sus hijos a la escuela estatal a la que asistió el artista. La elección por esta institución, donde están los mismos maestros que acompañaron al cantante en su infancia, abre una mirada sobre cómo la familia organiza su vida cotidiana.

VDV