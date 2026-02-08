Falda tejida y espíritu setentoso: el look de Luisana Lopilato que revive la moda vintage

Desde Vancouver, Luisana Lopilato confirmó algo que las pasarelas ya venían insinuando: la falda tejida está oficialmente de regreso. Con un look nocturno, sofisticado y con guiños retro, la actriz apostó por una mini de punto en tono violeta, un color vibrante que remite de inmediato a las tendencias de los años 70, cuando las texturas artesanales y los tejidos cobraban protagonismo en clave urbana.

Luisana Lopilato deslumbró con su falda vintage

La estrella del look de Luisana Lopilato fue la falda, de trama cerrada y caída recta. Corta, ajustada y con una vibra vintage muy marcada, se combina a la perfección con prendas más sobrias, logrando ese equilibrio entre lo nostálgico y lo actual que hoy define al nuevo lujo. El violeta, uno de los colores estrella de la temporada de invierno 2026, suma personalidad y eleva el look sin esfuerzo, demostrando que el tejido ya no es solo patrimonio del día, sino también una gran opción para la noche.

Luisana Lopilato

Para completar el estilismo, la artista eligió un blazer negro de líneas clásicas, que aporta estructura y sofisticación. Debajo, un top oscuro acompaña sin competir, dejando que la falda sea la verdadera protagonista. En los pies, botas negras de cuero con leve taco y detalles metálicos refuerzan el carácter urbano del conjunto y suman un aire rockero, ideal para una salida nocturna en una ciudad cosmopolita como Vancouver.

Los accesorios juegan un rol clave: una cartera matelassé negra, de tamaño pequeño y cadena metálica, suma un toque chic y atemporal. Es un complemento que dialoga con el resto del outfit sin quitarle fuerza a la textura del tejido, que sigue siendo el foco absoluto.

El look de Luisana Lopilato en Canadá

El beuty look de Luisana Lopilato que marcó tendencia

El beauty look acompaña con la misma coherencia estética. Luisana Lopilato lució su cabello rubio con ondas naturales, peinado con raya al medio y volumen controlado, un guiño sutil al glamour setentoso. El maquillaje, en clave natural pero luminosa, destacó la piel fresca y los rasgos definidos: base liviana, iluminador estratégico, sombras neutras y labios en tonos nude rosados, ideales para no recargar el conjunto.

Luisana Lopilato

Una vez más, Luisana Lopilato demuestra que sabe interpretar las tendencias y adaptarlas a su propio estilo. Desde Canadá, confirma que la falda tejida no solo volvió, sino que puede ser tan elegante y nocturna como cualquier prenda sastrera. Un revival bien entendido, con sello propio y mucho espíritu fashion.