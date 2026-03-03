Así es el baño de Luisana Lopilato: tres ambientes, ducha gigante y una bañera como isla

Luisana Lopilato mostró uno de los rincones más llamativos de su casa en Vancouver, donde el baño principal se destaca por su amplitud y diseño. Con tres ambientes definidos, este espacio refleja cómo la distribución y los detalles pueden transformar un lugar cotidiano en un sector único dentro de la propiedad.

Tres ambientes y ducha gigante, el increíble baño de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato sorprendió con un baño que se distingue por su tamaño y estilo, ubicado en la mansión que comparte con Michael Bublé en Canadá. La organización en diferentes sectores y la presencia de piezas de gran impacto convierten a este ambiente en uno de los más destacados de la residencia.

Luisana Lopilato

La propiedad que la pareja de artistas comparte en Vancouver está valuada en millones de dólares y cuenta con múltiples espacios de lujo. Uno de los ambientes que impactó a todos sus seguidores fue el baño que la actriz mostró en distintas publicaciones en redes sociales, donde se la puede ver haciendo sus ‘sesiones de spa’.

El baño principal de la mansión de Luisana Lopilato está organizado en tres sectores que permiten aprovechar al máximo el espacio. La primera área está destinada a la ducha, que se presenta en formato gigante y con detalles modernos, como un recuadro en tono oscuro que recubre la mampara de dos niveles que funciona como puerta de acceso.

El baño de tres ambientes de Luisana Lopilato

Por otro lado, la segunda zona de este ambiente corresponde al área de tocador, con mobiliario amplio y detalles que refuerzan la comodidad. La distribución permite que cada espacio tenga identidad propia y que el baño se convierta en un lugar pensado para el bienestar de toda la familia. El tercer sector corresponde a la bañera, diseñada como una isla en el centro del ambiente.

La bañera como isla protagonista del lujoso baño de Luisana Lopilato

Uno de los elementos que más llamó la atención de los seguidores de Luisana Lopilato es la bañera, ubicada en el centro del baño. Su diseño como isla la convierte en el foco principal del espacio y le otorga un carácter distintivo. Este tipo de disposición no solo aporta estética, sino también practicidad, ya que permite que el resto del ambiente se organice alrededor de ella.

Luisana Lopilato

La ducha ocupa un sector amplio y está diseñada para ofrecer comodidad. Su tamaño permite que se convierta en un espacio de relajación, acompañado por detalles modernos que refuerzan la funcionalidad. El área de tocador, por su parte, cuenta con mobiliario extenso y espejos con luz propia para facilitar el momento del make up.

El baño es solo una parte de la imponente mansión que Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron en Vancouver. La propiedad ocupa casi una manzana completa y cuenta con más de 9.000 metros cuadrados. Entre sus características se destacan siete habitaciones, quince baños, dos sótanos, una pista de hockey y una pileta de natación.

El baño de Luisana Lopilato en su casa de Vancouver se destaca por su tamaño y diseño. Con tres ambientes bien definidos, una ducha gigante y una bañera como isla, se convierte en un espacio único dentro de la mansión. La distribución y los detalles muestran cómo la actriz y Michael Bublé apostaron por integrar lujo y comodidad en cada rincón de su hogar.

VDV