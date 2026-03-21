Paso a paso: los 5 ejercicios que elige Luisana Lopilato para tener unas piernas muy fuertes

Luisana Lopilato, además de ser actriz, modelo y mamá de Elías, Noha, Cielo y Vida, también adopta en su día a día ejercicios físicos para mantenerse activa y, sobre todo, saludable. A través de su cuenta personal de Instagram, mostró la intensa rutina de fuerza que realiza para mantener piernas fuertes y articulaciones flexibles. En este marco, la ex Casados Con Hijos se grabó en el gym de su casa en Canadá, donde brindó tips infalibles para ganar masa muscular.

Luciana Lopilato y una rutina que no da respiro

Además de su carrera cinematográfica y televisiva, Luisana Lopilato logró generar una amplia comunidad digital, con 7 millones de seguidores, donde comparte algunas recetas saludables y rutinas que realiza en el Buble Gym, el espacio que creó junto a su marido para desarrollar actividades físicas. “Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas”, dijo en un video que posteó en la famosa red social de la camarita.

Rutina de ejercicio de Luisana Lopilato | Instagram

El entrenamiento que realiza la artista está estructurado en 4 o 5 series de entre 10 y 12 repeticiones por ejercicio, una modalidad que apunta tanto al desarrollo de masa muscular como a la resistencia. Según se pudo observar en el clip que viralizó, cada movimiento está pensado para trabajar de manera integral los músculos de las piernas, incluyendo cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y gemelos, además de incluir el abdomen, los oblicuos, la zona lumbar y hasta los glúteos en cierta medida para mejorar la estabilidad.

En esta línea, uno de los ejercicios principales es la sentadilla en caja, que permite controlar mejor la técnica y profundizar el movimiento, reduciendo el impacto en las rodillas. A esto, la intérprete le sumó el peso muerto rumano combinado con sentadilla sumo, una variante exigente que trabaja la cadena posterior y favorece la movilidad de la cadera, al tiempo que incrementa la fuerza general. Además, trabajó con mancuernas de pocos kilajes para sumar complejidad y resistencia.

Rutina de ejercicio de Luisana Lopilato | Instagram

Sentadillas localizadas para una mayor resistencia

Otro de los movimientos que mostró Luciana Lopilato en la web es la sentadilla tipo maleta con elevación de talones, que no solo activa las piernas, sino que también desafía el equilibrio y fortalece los tobillos. Esta combinación resulta ideal para mejorar la coordinación y prevenir lesiones, algo fundamental en cualquier rutina de entrenamiento.

La secuencia continuó con zancadas hacia adelante sosteniendo peso por encima de la cabeza, seguidas de zancadas inversas. Este ejercicio compuesto exige concentración y control corporal, ya que combina fuerza, estabilidad y resistencia. Para finalizar, la modelo incorporó la sentadilla sube y baja con salto, un movimiento explosivo que suma potencia y eleva la intensidad del entrenamiento. No es la primera vez que comparte este tipo de entrenamientos, pero en cada ocasión deja plasmado que la actividad física forma parte de su rutina diaria y no de algo esporádico.

Más allá de lo técnico, Luisana Lopilato también aprovechó para transmitir un mensaje claro a su comunidad: “No hay excusas cuando se trata de cuidar la salud”, dejando en claro que no se necesitan grandes aparatos para trabajar los músculos y adoptar una vida fit. Con millones de seguidores atentos a sus publicaciones, reafirmó que la constancia y la disciplina puede convertirse en un hábito al alcance de todos y de carácter transformador, capaz de impactar positivamente tanto en el cuerpo como en la mente.

NB