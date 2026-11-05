Luisana Lopilato: “Tengo la tele argentina y cuando vengo al país me lleno cajas de zapatos con masa de empanadas que no consigo en Canadá”

Luisana Lopilato lleva varios años instalada en Canadá junto a su esposo, Michael Bublé, y sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. Desde que decidió construir una familia en el país natal del cantante, la actriz logró combinar su vida personal en el norte del continente con su carrera profesional, que la mantiene en constante conexión con la Argentina. Sin embargo, a pesar de la distancia, hay algo que permanece intacto: su vínculo con las costumbres de su tierra.

Luisana Lopilato con su familia

Durante una entrevista en Blender, la artista habló sobre su relación con el país y dejó en claro que la distancia no modificó su identidad. Entre anécdotas cotidianas y detalles de su vida familiar, la intérprete compartió una particular confesión sobre los productos argentinos que busca cada vez que regresa y el sentimiento de pertenencia que desarrolló junto a su marido en ambos lugares.

Las costumbres argentinas que Luisana Lopilato mantiene en Canadá

“Soy re Argentina, tengo la tele argentina”, comenzó Luisana Lopilato durante la entrevista, al referirse a las tradiciones que conserva en su vida cotidiana. “Siempre que vengo para acá me compro las tartas, me las llevo en la valija, me lleno cajas de zapatos con masas de empanada porque allá consigo la marca que me gusta”, relató.

Más allá de su carrera y de la vida que construyó en el exterior, la productora continúa conectada con esas pequeñas costumbres que la acompañaron desde siempre. La televisión argentina y los sabores típicos forman parte de ese vínculo que sostiene con el país, incluso cuando su rutina transcurre a miles de kilómetros de distancia.

Luisana Lopilato reveló el sentimiento de hogar que comparte con Michael Bublé

En la misma conversación, Luisana Lopilato también se refirió a la manera en que ella y Michael Bublé lograron construir un sentido de pertenencia en sus dos lugares de residencia. Si bien Canadá es el país donde establecieron su hogar familiar, la Argentina ocupa un espacio fundamental en sus vidas y se convirtió también en un lugar donde ambos se sienten cómodos.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

“Creo que los dos, digo, cuando yo llego a Canadá también es como, llegué a casa. Y cuando vengo acá, bueno, obvio mi casa. Pero a él también le pasa”, contó Luisana, al explicar cómo experimenta esa sensación de estar en casa tanto en el norte del continente como en su país de origen. “De hecho, ahora cuando veníamos me dijo: ‘Es como llegué al aeropuerto y es como qué bueno, estamos en casa’. Viste como que él me decía: ‘Nunca me imaginé que me iba a pasar eso y me pasa’”, compartió. De esta manera, Luisana Lopilato dejó en evidencia que, aunque su vida familiar se desarrolla principalmente en Canadá, la Argentina continúa siendo una parte esencial de su identidad.