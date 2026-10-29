Michael Bublé mostró cómo trabaja con su hija en su nuevo disco: "Mi jefa se lo toma muy en serio"

Michael Bublé es uno de los artistas internacionales que logró mantener vigente el jazz, el swing y el pop tradicional ante distintas generaciones. Con una trayectoria que incluye millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y canciones que recorrieron el mundo, el cantante canadiense construyó una identidad musical que combina los clásicos del cancionero estadounidense con composiciones propias.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

El artista comparte su vida con Luisana Lopilato, con quien se casó en 2011 y formó una familia numerosa. Juntos son padres de Noah, Elias, Vida y Cielo, quien nació en agosto de 2022 y es la menor de los cuatro hermanos. A lo largo de los años, ambos compartieron algunos momentos de su intimidad familiar en redes sociales, donde dejaron ver la complicidad que existe entre ellos y la participación de sus hijos en distintas actividades de la vida cotidiana.

Michael Bublé mostró cómo trabaja en su nuevo disco junto a su hija Cielo

En esta oportunidad, Michael Bublé publicó una fotografía de Cielo con auriculares puestos. La imagen estuvo acompañada por un curioso mensaje sobre la del cantante. "El nuevo disco avanza a buen ritmo. Mi jefe se toma muy en serio el control de calidad", escribió.

Michael Bublé junto a la menor de sus hijas

Aunque el intérprete no brindó detalles sobre el contenido del álbum, su mensaje dejó en claro que el proyecto avanza. La fotografía también despertó interés por la complicidad entre padre e hija y por la manera en que el cantante comparte con su familia algunos momentos de su trabajo, incluso cuando se trata de una producción musical.

El presente musical de Michael Bublé y sus últimos proyectos

El lanzamiento discográfico más reciente de Michael Bublé es Live! Caught in the Act (2026 Edition), una edición remasterizada y completa del concierto que ofreció en 2005 en el Teatro Wiltern de Los Ángeles. Publicado en 2026, el material recupera una presentación de aproximadamente 100 minutos e incluye 33 canciones, entre ellas versiones en vivo de "Sway", "Feeling Good" y "Save The Last Dance For Me". También incorpora "That's All (Live)", una de las piezas promocionales de esta reedición.

Michael Bublé

Con una carrera que supera los 75 millones de discos vendidos, Michael Bublé continúa alternando sus proyectos musicales con presentaciones internacionales y nuevas producciones. Así, mientras trabaja en el nuevo material, el cantante también encuentra en su casa una compañía especial para escuchar los avances.