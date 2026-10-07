Luisana Lopilato impactó en la pasarela parisina con Kendall Jenner y Jane Fonda

Fascinada, Luisana Lopilato se mostró feliz de ser parte de la nueva edición de “Le Défilé” en París, que la reunió con figuras como Kendall Jenner, Jane Fonda, Cara Delevingne y Eva Longoria. “Una vez más en París, feliz y orgullosa de representar a la Argentina en Le Défilé de L’Oréal Paris, celebrando el valor femenino; el valor de cada mujer, este año bajo el lema #ExpressYourWorth”, posteó Luisana en su perfil de Instagram. “Emoción a flor de piel y un equipo increíble haciendo que todo sea posible”, agregó luego.

Luisana Lopilato en un minivestido blanco plagado de flecos.

Dentro y fuera de la pasarela, los looks de Luisana Lopilato para brillar en París

Para su esperada pasada, la actriz lució un deslumbrante vestido con brillos en tonos dorados, con un diseño de un solo hombro y una amplia manga fluida de tipo capa. Pero su apuesta por estilismos de impacto no terminó allí. Y es que, fuera de la pasarela, Lopilato también dejó su huella en las calles de París con estilismos urbanos que anticiparon las tendencias.

Uno de los looks más llamativos que eligió la actriz y productora fue un minivestido amarillo de silueta al cuerpo y con un delicado estampado botánico en tonos naranja, blanco y dorado. Para otra de sus apariciones, Luisana eligió un vestido rojo intenso, largo hasta los tobillos y completamente entallado.

Luisana Lopilato luce un vestido rojo intenso en las calles de París.

También combinó un top ajustado de breteles finos y escote cuadrado con un pantalón de piernas anchas y caída fluida para su total look en negro. Y un conjunto en tono nude rosado, de escote halter y silueta entallada, que incorporaba delicadas plumas blancas en la parte superior, para continuar con su sesión de fotos en la capital francesa. “Vivir la Semana de la Moda en París junto a L’Oréal Paris y a tantas mujeres increíbles merecía todos estos looks”, concluyó la actriz, cuyo estilismo más celebrado fue el que la mostró con un minivestido blanco plagado de flecos y detalles de plumas al tono y con marcado escote en V. Pura sensualidad.