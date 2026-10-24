La curiosa tradición de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Vancouver para recibir el invierno: “Aprovechando los últimos días de sol”

Luisana Lopilato y Michael Bublé aprovecharon una jornada soleada en Vancouver, Canadá, para sumarse a una de las tradiciones características de esta época del año. La actriz argentina compartió en sus redes sociales distintas fotografías de su paseo por un espacio al aire libre, donde las calabazas y los colores del otoño fueron protagonistas.

A pocos días de Halloween y mientras las temperaturas comienzan a descender, la familia eligió visitar un predio agrícola preparado para recibir a quienes desean participar de las celebraciones de temporada. “Aprovechando los últimos días de sol”, escribió la exparticipante de Rebelde Way junto a las imágenes, en las que aparece disfrutando del paisaje y de las distintas instalaciones del lugar.

Las fotos de Luisana Lopilato en un campo de calabazas de Vancouver

Luisana Lopilato compartió varias postales de su visita a un pumpkin patch, como se conoce en Canadá a los campos de calabazas que abren sus puertas al público durante el otoño. En las primeras imágenes aparece sentada sobre dos ejemplares anaranjados, rodeada por un extenso terreno donde se distribuyen otros frutos. El cielo despejado y la vegetación que comienza a cambiar de color completan el paisaje.

Luisana Lopilato posó entre las calabazas durante su paseo al aire libre en Canadá.

Para la ocasión, la actriz eligió un look informal compuesto por un buzo bordó, un jean azul de corte holgado y zapatillas deportivas en tonos similares. Completó su vestuario con anteojos de sol oscuros y el cabello suelto. En algunas fotografías sonríe hacia la cámara, mientras que en otras aparece con las piernas cruzadas o apoyando el mentón sobre una mano.

El recorrido también incluyó diferentes espacios ambientados para la temporada. Una de las fotografías muestra flores amarillas junto a varias calabazas, mientras que otra permite observar una llamativa construcción decorativa cubierta por pequeños ejemplares anaranjados. En la parte superior se distingue un cartel de madera con la palabra “Sheriff”, una referencia a las clásicas escenografías del Lejano Oeste.

La estructura cuenta además con un afiche que lleva la inscripción “Wanted” y anuncia una recompensa de mil dólares, como parte de la decoración. La intérprete se fotografió frente a la entrada, con las manos en los bolsillos, rodeada por calabazas apiladas. El espacio también presenta barriles de madera y plantas secas, elementos habituales en este tipo de propuestas otoñales.

Las flores de temporada y una estructura con la inscripción “Sheriff”, dos detalles del predio visitado.

En otras postales, la actriz aparece sentada sobre una calabaza, sonriendo hacia la cámara y levantando una de sus manos. También sostiene una tela rosa con corazones, un detalle que se distingue entre los colores anaranjados del campo. Las imágenes muestran diferentes momentos de la visita, durante una tarde soleada en la capital canadiense.

La salida coincide con una de las épocas más concurridas para este tipo de establecimientos. Durante octubre, algunas granjas abren sus puertas al público y ofrecen recorridos entre los cultivos y espacios decorados especialmente para Halloween. Estas propuestas permiten a los visitantes elegir calabazas y participar de una tradición vinculada con las celebraciones del otoño.

La actriz compartió nuevas poses entre los cultivos durante una tarde soleada.

En qué consiste la tradición otoñal que disfrutan Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé residen en Vancouver junto a sus cuatro hijos y suelen compartir actividades relacionadas con las costumbres canadienses. Una de las más populares durante octubre es la visita a los llamados pumpkin patches, granjas donde las familias recorren cultivos de calabazas y participan de propuestas organizadas especialmente para esta época del año.

La actividad está relacionada con Halloween, que se celebra cada 31 de octubre. En las semanas previas, las calabazas adquieren un papel central en las decoraciones de casas, jardines y comercios. Muchas familias eligen sus propios ejemplares para tallarlos y convertirlos en linternas decorativas, conocidas como jack-o’-lanterns, con rostros iluminados desde el interior.

Estos establecimientos también forman parte de las celebraciones de la cosecha otoñal. Según la información turística oficial de Vancouver, varias granjas de los alrededores ofrecen paseos entre cultivos, laberintos de maíz y actividades familiares durante septiembre y octubre.

La salida guarda relación con otra costumbre que la actriz compartió meses atrás. En agosto mostró la cosecha de arándanos que realiza con su familia durante el verano canadiense y explicó que se trata de una actividad que mantienen año tras año. En aquella oportunidad, publicó fotografías de la recolección y destacó el lugar que ese encuentro ocupa dentro de sus planes familiares.

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato junto a su familia | Instagram

Así, la reciente visita al campo de calabazas permite conocer cómo Luisana Lopilato y Michael Bublé incorporan actividades estacionales a su vida en Vancouver. Mientras Canadá atraviesa las últimas semanas del otoño antes de la llegada del invierno, las postales compartidas por la actriz retratan una jornada soleada vinculada con una de las celebraciones más reconocibles de la región.