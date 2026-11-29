Este domingo 29 de noviembre, Mauro Icardi y la China Suárez celebran un nuevo aniversario de noviazgo, una fecha que también remite a la segunda etapa del Wandagate. Para conmemorar la ocasión, el futbolista sorprendió a la actriz con un lujoso- y ostentoso- regalo: un inmenso ramo de rosas rojas, una por cada día de amor. Pero el romántico presente no fue lo único que preparó, ya que también estuvo acompañado por una extensa carta escrita a puño y letra.

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi compartió una postal del momento en que la China Suárez recibió el regalo por su aniversario de noviazgo. En la imagen, la actriz aparece junto al imponente ramo de rosas rojas que el futbolista le hizo llegar para celebrar los dos años de relación, mientras que las flores ocupan buena parte de la mesa de mármol del living de la Casa de los Sueños y se convierten en protagonistas del romántico gesto.

Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay | Instagram

Junto a la foto, se la ve leyendo una extensa carta escrita a puño y letra por el deportista que reflejaron el significado de la fecha para ambos. “731 días. 371 rosas”, escribió, en referencia al tiempo que llevan juntos y a la cantidad de flores que eligió para agasajarla. Además, acompañó el posteo con un mensaje cargado de romanticismo: “Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo”.

En la postal también se pudo apreciar un detalle que no pasó inadvertido: un hijo rojo que sujetaban las tres hojas y que Eugenia sostenía entre sus manos mientras observaba con atención el mensaje que su pareja le había dedicado. El gesto romántico estuvo acompañado por una puesta en escena especialmente pensada, en la que las rosas rojas se llevaron todo el protagonismo.

Cabe recordar que no es la primera vez que el exdelantero elige este tipo de obsequio para sorprenderla en una fecha especial. Durante su anterior aniversario, también le había regalado un enorme ramo de rosas rojas, aunque en aquella oportunidad la cantidad de flores fue menor. En otras palabras, volvió a apostar por un gesto cargado de simbolismo para celebrar un nuevo año de amor juntos.

La China Suárez leyendo la carta que escribió Mauro Icardi junto a su ramo de rosas | Instagram

El detalle de Mauro Icardi y la China Suárez que no pasó inadvertido

La historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez no pasa inadvertida y genera opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios se mantienen del lado de Wanda Nara, otros expresan su apoyo a la pareja y celebran cada uno de sus posteos. En medio de esta división, los protagonistas conviven a diario con mensajes de apoyo, críticas y comentarios de quienes no están de acuerdo con su relación.

Frente a este escenario, ambos habrían tomado una contundente decisión: limitar la exposición a los mensajes negativos y dejar visibles, principalmente, las interacciones positivas. Una medida que no tardó en despertar la atención de sus seguidores y que quedó en evidencia al observar la actividad de sus últimas publicaciones.

Posteos de Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

En algunos de sus posteos se registra una diferencia llamativa en la cantidad de comentarios. Mientras una de las publicaciones supera los 100 mil mensajes, otras apenas reúnen menos de 25 e incluso hay algunas que cuentan con tan solo seis. Esta disparidad alimentó las versiones sobre una posible restricción de los comentarios para evitar las críticas y los cuestionamientos hacia su romance.

Mauro Icardi y la China Suárez restringieron los comentarios | Instagram

A lo largo de estos 731 días de relación, Mauro Icardi y la China Suárez atravesaron distintas etapas que consolidaron su historia de amor. Desde las vacaciones compartidas en familia y la convivencia en Estambul hasta su vida cotidiana en Buenos Aires, la pareja construyó una dinámica que también incluyó a sus respectivos hijos y dio lugar a una familia ensamblada. Entre viajes, vacaiones románticas -y en familia- y demostraciones públicas, ambos celebran un nuevo aniversario en medio de una historia que continúa generando repercusiones.