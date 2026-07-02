La China Suárez negó la crisis con Mauro Icardi con un insólito video

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran versiones sobre una fuerte crisis de pareja. Los rumores comenzaron a circular tras el escándalo que involucró a la influencer Ekaterina Ojeda, conocida como Eka, quien aseguró haber mantenido un intercambio con el delantero.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi

A esto se sumaron las versiones que hablaban de una discusión entre la actriz y el futbolista, la estadía de la China Suárez en su casa de San Jorge y las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Sin embargo, lejos de emitir un comunicado o responder directamente a las versiones, la pareja utilizó sus redes sociales para ponerle punto y final a los rumores de distanciamiento.

El video con el que la China Suárez buscó terminar con los rumores

Fiel a su estilo, la China Suárez optó por un mensaje sutil, pero directo. Desde su cuenta de Instagram compartió un breve video junto a Mauro Icardi en el que ambos aparecen jugando y "cazándose" mutuamente, imitando el comportamiento de dos leones. Como única descripción del clip, la actriz agregó un emoji de un león y un corazón rojo, un gesto que fue interpretado como una respuesta a las versiones de crisis.

Sin hacer referencia directa a los rumores, la publicación mostró a la pareja compartiendo y disfrutando de un momento de calidad juntos. Además, el emoji del león en la publicación también fue leído por muchos usuarios como un posible guiño al presente deportivo del delantero, cuyo futuro en el Galatasaray continúa siendo una incógnita en medio de las negociaciones por su continuidad.

Mauro Icardi apuntó contra Yanina Latorre

Tras el posteo de la China Suárez, Mauro Icardi también decidió decidió romper el silencio, aunque no para hablar de la supuesta crisis, sino para responder a Yanina Latorre. A través de sus historias de Instagram, el delantero compartió una imagen de la conductora disfrazada como un payaso y acompañó la publicación con un contundente mensaje: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornud*".

Mauro Icardi apuntó contra Yanina Latorre

Con esa frase, Mauro Icardi dejó en claro su malestar por las versiones que circularon sobre su vida privada y volvió a protagonizar un fuerte cruce mediático. Así, mientras la China Suárez eligió responder con un video cargado de complicidad, el delantero optó por un descargo directo hacia una de las figuras más reconocidas de la televisión.