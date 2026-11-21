Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, tiene que ver con el viaje a Uruguay que realizaron y las imágenes que subieron para mostrar sus tardes de pileta y el exclusivo evento con amigos al que asistieron.

Después del escándalo con Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de Uruguay

Lejos de la exposición mediática y de las repercusiones del conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez cruzaron el Río de la Plata para disfrutar de unos días de descanso en Uruguay. La pareja eligió Carmelo como destino para pasar el fin de semana, alojada en una exclusiva estancia rodeada de naturaleza, espacios verdes y paisajes que invitan a desconectarse de la rutina.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió algunos momentos de la estadía y dejó ver cómo aprovecharon las tardes de calor. Entre mates, charlas y momentos de relax, los dos disfrutaron de una enorme piscina al aire libre, en un entorno natural que se destacó por sus jardines, árboles y amplios espacios abiertos. Las imágenes también permitieron apreciar la tranquilidad del lugar, con construcciones de estilo rústico y sectores rodeados de vegetación.

Los días de Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay

Para la ocasión, la China Suárez eligió un look de inspiración dosmilera que combinó sensualidad y guiños urbanos. La cantante llevó una bikini animal print, que acompañó con un mini short de jean con tachas, un detalle que le aportó carácter a la propuesta y reforzó su impronta Y2K. Una elección descontracturada y fresca, ideal para disfrutar de una jornada de pileta.

Una boda al atardecer y una noche especial con amigos

Cuando cayó el sol, los planes cambiaron y la pareja se preparó para asistir a un evento especial: la boda de unos amigos. La China Suárez fue quien dio algunas pistas de la celebración al publicar una fotografía de un cartel luminoso con los nombres de los novios, Mati y Ever, instalado entre la vegetación y bajo la sombra de un gran árbol.

La China Suárez y Mauro Icardi

El festejo tuvo como escenario un amplio espacio al aire libre, con una ambientación cálida y natural. En otra de las imágenes se pudo apreciar el predio desde arriba, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y los invitados comenzaban a reunirse en distintos sectores del lugar. Junto a la postal del cartel, la artista escribió: “Celebrando a nuestros amigos”, y acompañó el mensaje con un corazón rojo.

Para esta ocasión, la China Suárez eligió un look elegante y de inspiración romántica, con un vestido largo de silueta fluida. El diseño combina un corset strapless en tono beige, de líneas simples y ajustadas al cuerpo, con una falda amplia y vaporosa que se destaca por un estampado artístico en tonos tierra, marrones, beige y matices grisáceos.

Mauro Icardi y la China en Uruguay: una boda al atardecer y una noche especial con amigos

El contraste entre la parte superior lisa y la falda estampada le aporta personalidad al atuendo, mientras que el largo hasta el suelo refuerza su impronta sofisticada. La joven completó el estilismo con el cabello suelto, peinado con ondas naturales, y un maquillaje sutil. Mauro Icardi, por su parte, lució un look minimalista: remera blanca sin estampas, pantalón largo de color negro en satén y zapatillas blancas.

Así son los días de Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay: de las tardes de pileta a un exclusivo evento con amigos. La pareja compartió fotos de su romántica escapada al país vecino en la que combinaron charlas en la piscina, momentos de calma y una elegante boda al aire libre.