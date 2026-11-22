Wanda Nara puso a la venta distintas prendas de ropa infantil que forman parte del vestidor virtual de su tienda, Wanda Shop, y que están vinculadas al guardarropa de sus hijas, Isabella y Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi. La empresaria compartió el acceso al catálogo a través de sus historias de Instagram, donde se pueden consultar modelos, talles y precios. La iniciativa se conoció en medio del fuerte conflicto judicial que mantiene con el futbolista por la situación familiar y el cuidado de las dos niñas.

La decisión de la empresaria de renovar su tienda vintage llega en un momento especialmente delicado para la expareja, que en las últimas semanas volvió a quedar en el centro de la escena por el escándalo ocurrido en Nordelta. El episodio del 6 de noviembre derivó en un operativo policial y una denuncia por presuntas lesiones contra el exfutbolista del Galatasaray, luego de que la conductora de Telefe recibiera los mensajes de una de sus hijas en los que, según consta en la presentación, habría pedido ayuda y denunciado una agresión. El futbolista negó haber golpeado a la menor y presentó su propia versión ante la Fiscalía de Tigre.

Wanda Nara junto a sus hijas, Isabella y Francesca Icardi

Wanda Nara vende la ropa de Isabella y Francesca, sus hijas con Mauro Icardi: cuánto cuesta y qué tiene a la venta

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores con una iniciativa vinculada a la moda y esta vez el foco está puesto en el guardarropa de sus hijas, Isabella y Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió el acceso a su vestidor virtual, una sección de Wanda Shop en la que se pueden encontrar diferentes prendas. Entre ellas, aparecen varias opciones de indumentaria infantil con sus respectivos precios.

La propuesta permite recorrer un catálogo con distintos estilos y modelos para niñas. Los valores varían según el tipo de prenda y, en algunos casos, también se ofrecen descuentos sobre el precio original. La selección incluye desde básicos para todos los días hasta diseños más llamativos, con detalles especiales y colores protagonistas.

En su tienda de segunda mano, Wanda Nara puso a la venta ropa infantil

Entre las opciones disponibles aparece un top corto con tirantes anchos infantil a $45.000 y una remera con estampado de ojos a $50.000. También hay una camisa infantil con detalles de perlas, cuyo valor es de $120.000, y un vestido sin mangas para niña, de color fucsia y con el logo de Nike, que se ofrece por el mismo precio.

El catálogo incluye además una remera con diseño geométrico a $120.000 y una camisa con cuello fruncido, también publicada a $120.000. Se trata de prendas que combinan propuestas más clásicas con otras de impronta deportiva y diseños pensados para un guardarropa infantil variado.

Bodys, camisas y remeras entre las prendas que puso en venta Wanda Nara

Uno de los artículos que se destaca por su precio promocional es un buzo rosa con capucha, que figura a $42.000, con un descuento del 30% sobre su valor original de $60.000. La misma rebaja aparece en un body de terciopelo negro, de manga larga, que también se puede conseguir por $42.000.

Wanda Nara también vende la ropa de Mauro Icardi y L-Gante

No es la primera vez que el vestidor virtual de Wanda Nara genera repercusiones por los artículos que pone a la venta. En octubre, la empresaria llamó la atención al incluir en su catálogo una camiseta de la Selección argentina que perteneció a Mauro Icardi. La prenda, que llevaba el número 9 y el nombre del futbolista, apareció publicada bajo el título “Remera original exjugador, poco uso” y con un precio de $20.000.

La descripción y el valor elegido no pasaron inadvertidos, especialmente por el contexto de enfrentamiento que atraviesa con el padre de sus hijas. La camiseta también generó comentarios en programas de espectáculos, donde repararon en la particular manera en que Wanda había presentado el artículo.

Pero Mauro Icardi no fue el único exnovio que apareció en el catálogo. En la misma tienda digital también se ofreció una camiseta estampada vinculada a L-Gante, con quien la conductora mantuvo una relación. En ese caso, el precio era de $180.000, nueve veces más que el de la casaca del delantero.

La camiseta de Mauro Icardi que puso a la venta Wanda Nara

La diferencia entre ambos valores alimentó las repercusiones en redes sociales y convirtió al vestidor virtual en un nuevo escenario de comentarios sobre la vida sentimental de la empresaria.