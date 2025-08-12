Marta Fort deslumbra en diferentes pasarelas y como embajadora de reconocidas marcas de ropa. Con solo 21 años, llegó a ser una de las influencias más importantes de la moda alrededor del mundo, y elevó su nombre entre muchas de las modelos. Es por que eso que, con tantos años de trabajo encima, logró cumplir uno de sus mayores sueños y lo compartió en sus redes sociales. Con una sonrisa y emocionada, la hija de Ricardo Fort expresó su felicidad y mostró los detalles.

El emotivo mensaje de Marta Fort al cumplir su sueños: “Por fin lo pude hacer”

Tras un viaje por Europa, donde marcó las tendencias del verano y demostró los lujos con los que vive, la joven influencer le contó a sus seguidores que logró comprarse su primer departamento. Desde hace años, ella había expresado, en diversas entrevistas, sus deseos de mudarse sola, y finalmente logró cumplirlo. Con un tierno video, donde se la ve sonriente y con un ramo de flores, mostró su casa, aún vacía, con un gran ventanal que le permite ver toda la ciudad.

De esta manera, expresó: "Algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer. No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz". Además, prometió que mostrará los avances mientras vaya acomodando sus nuevos muebles y toda su ropa. Finalmente, le agradeció a sus seguidores por los mensajes conmovedores y reflexionó: "No pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa".

