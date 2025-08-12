Nequi Galotti y su receta infalible para un delicioso zapallo relleno

Nequi Galotti es una de las figuras más relevantes en mundo de la moda, con una extensa carrera en la pasarela y televisión. Y esta labor, lo extiende e en sus redes sociales, donde expone su elegancia con elecciones que son inspiración para muchas mujeres. Pero también, se trata de un medio de comunicación donde muestra diversas facetas de su vida, y una de ellas es su pasión por la cocina.

La modelo deleita a sus seguidores al mostrar sus preparaciones culinarias, y ahora decidió compartir una de las recetas comodín que realiza: zapallo relleno. Un plato saludable y muy fácil de realeza.

Nequi Galotti y su deliciosa receta

Los colores de las verduras explotan en una receta llena de sabor. Se trata de una de las preparaciones favoritas de Nequi Galotti, que al mostrarla en su cuenta de Instagram no dudó en compartir la receta de cómo lo realiza, tras el pedido de sus seguidores que quieren saborear este plato.

Utilizando como recipiente natural a un zapallo, la modelo propone un plato sencillo que realizar que se trata de una explosión de sabores con una opción saludable, que la propia modelo califica como "muy rico".

Ingredientes:

1/2 zapallo

1 cebolla chica

1/2 morrón rojo

1/2 morrón amarillo o verde

1 zanahoria chica

1 papa mediana

1/2 batata

2 dientes de ajo

1 puerro entero

1 tomate

1/2 taza de calabaza extra

aceite de oliva

sal

pimienta

pimentón dulce

comino

orégano

1/2 taza de verdura

Preparación:

1- Preohornear el zapallo. Pintá el interior con aceite de oliva, sal y pimienta. Luego, colocar el medio zapallo en una fuente, boca arriba, y horneá a 180° C por 20 minutos aproximadamente.

2- Para la preparación del relleno se debe saltear las verduras. En un sartén grande poner aceite y saltear la cebolla junto a los morrones picados. Luego agregar la zanahoria en cubos pequeños, con la papa y batatas, ambos en cubos medianos.

Sumar el puerro, los ajos, el tomate y la calabaza extra. Condimentar toda la preparación con sal, pimienta, pimentón dulce, comino y orégano.

Por último, añadir el caldo y cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén cocidas. Cuando esté listo agregarle dos cucharadas de queso crema.

3- Rellenar y gratinar. Retirar el zapallo del horno y rellenarlo con la mezcla caliente. Si querés podés añadirle queso rallado arriba. Colocar nuevamente en el horno por 15 minutos para que todo se integre. Una vez listo: a disfrutar.

Con esta propuesta, Nequi Galotti además de compartir su talento culinario, es una opción saludable y deliciosa para disfrutar en el almuerzo o la cena.