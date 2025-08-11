Se casa Tini Stoessel con Rodrigo De Paul: el exclusivo atelier internacional elegido para su vestido

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el “sí” y la noticia ya es furor entre sus fanáticos. Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), la cantante viajó a Miami para comenzar con los preparativos de su vestido de novia, y eligió nada menos que el atelier de la reconocida diseñadora internacional Romona Keveza, famosa por sus creaciones de lujo para celebridades y miembros de la realeza.

El atelier que escogió Tini Stoessel para el vestido de su boda con Rodrigo De Paul

El modelo que lucirá Tini Stoessel no baja de los 30 mil dólares y estaría siendo confeccionado a medida, con detalles exclusivos para el gran día. El dato llega después de que hace dos semanas se conocieran detalles del compromiso de la pareja, que tuvo lugar en Marruecos durante unas vacaciones románticas. Según trascendió, De Paul le propuso matrimonio en un lugar paradisíaco y con una cena íntima como escenario.

Además, el futbolista del Inter de Miami habría adquirido una lujosa propiedad en esa ciudad para compartir con Tini “el resto de su vida”, tal como comentó a sus amigos cercanos.

Los rumores sobre la boda crecieron aún más cuando Tini Stoessel fue vista en Estados Unidos con un llamativo anillo con piedras brillantes en su mano izquierda, durante la presentación oficial de Rodrigo De Paul como nuevo jugador del Inter de Miami. Las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron la expectativa sobre uno de los casamientos más esperados del año.

