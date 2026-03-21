Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, mostró el tierno día de spa con su hija Ava

Más allá de su proyecto empresarial enfocado al diseño de interiores, Amanda Mandinha Gama utiliza sus redes sociales para mostrar su vida familiar junto a Emiliano “Dibu” Martínez y a sus dos hijos, Santi y Ava. En esta oportunidad, la diseñadora compartió las imágenes más tiernas junto a la pequeña de 4 años. Madre e hija compartieron un día de spa donde la relajación, las risas y el radical cambio de look no faltaron.

Mandinha y Ava, un relax súper cute

Este sábado 21 de marzo, Mandinha abrió las puertas de su intimidad a través de su cuenta personal de Instagram. Allí se la pudo ver viviendo una jornada a puro relax junto a Ava quien aprovechó para pasar por la peluquería y retocar su hairstyle. En sus historias de 24 horas, se pudo ver como la nena recibía suaves masajes capilares, mientras también le lavaban cuidadosamente el pelo.

Ava, hija del Dibu Martínez y Mandinha | Instagram

En otro de los clips, se la puede observar frente al espejo sentada en el sillón de la peluquería, donde su coiffeur utilizó un almohadón para elevar la altura de la menor. La estilista secaba el cabello al mismo tiempo que la heredera del Dibu disfrutaba de un chupetín, viviendo uno de los momentos más cute del día. Su madre, atenta a todos los pasos, registró al detalle el radical cambio de look de la mini fashionista.

El radical cambio de look de Ava, la hija de Mandinha y el Dibu

El cambio de look fue, sin dudas, el gran protagonista del día. Por primera vez, la niña de 4 años se animó a llevar flequillo, una decisión que marcó una transformación notable en su apariencia. Este nuevo estilo no solo resaltó las facciones de Ava, sino que también reflejó una personalidad segura y avasallante. Durante el scrolleo en su feed, las imágenes propiciadas por Mandinha dan cuenta de que la chiquilla nunca había utilizado este corte de cabello, transformando radicalmente su rostro.

El resultado final mostró un corte prolijo y moderno, con un flequillo recto que enmarca sus rasgos faciales y resalta su mirada. Este tipo de peinado, cada vez más elegido en el público infantil, combina practicidad y estilo, convirtiéndose en una opción popular entre quienes buscan un look fresco y delicado. Sin agregar mayores detalles, dejó que la postal con el resultado final hable por sí misma.

Ava, hija del Dibu Martínez y Mandinha | Instagram

Mandinha y Ava cerraron la jornada con sonrisas y gestos de satisfacción, dejando en claro que más allá del cambio de look, lo importante fue el tiempo compartido. Entre mimos, sonrisas y un nuevo look que marca tendencia, madre e hija volvieron a confirmar que su unión les permite disfrutar de los momentos más cotidianos y relajantes de la dinámica familiar.

NB