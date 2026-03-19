Lujo y perfil bajo: Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, crece en el mundo de los negocios

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, avanza en el mundo de los negocios con un perfil que combina lujo y discreción. Su propuesta se consolidó con el tiempo y abrió nuevas oportunidades en el mercado europeo. El crecimiento de su marca refleja un camino que continúa expandiéndose y marcando presencia en distintos ámbitos.

Mandinha Martínez se luce con un emprendimiento que combina lujo y diseño

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, se posiciona en el ámbito empresarial con un estilo que une elegancia y bajo perfil. Su trabajo en el diseño de interiores la llevó a construir un proyecto sólido que se mantiene vigente y en constante evolución. La expansión de su empresa muestra cómo logró establecerse en un sector competitivo.

Dibu y Mandinha Martínez

En el último tiempo, la pareja del arquero campeón del mundo consolidó un camino propio en el mundo del interiorismo. Fundadora de Mandinha Martinez Interiors en 2014, la empresaria inició su proyecto como una extensión de MISUENOS LIMITED, firma especializada en interiores para bebés y niños.

Con el paso de los años, el estudio de Mandinha Martínez evolucionó hasta convertirse en un referente de diseño residencial integral, reconocido por su éxito y por haber recibido premios en el sector. Su trayectoria comenzó con la creación de espacios pensados para los más pequeños, donde la estética se une con la practicidad y el lujo.

Mandinha Martínez

Su propuesta se distingue por la atención al detalle y por un enfoque que relaciona la belleza de los ambientes con el desarrollo infantil. Cada proyecto incluye una investigación exhaustiva para diseñar habitaciones que fomenten el juego, la imaginación y el descanso reparador, siempre con la premisa de generar entornos seguros.

El negocio de Mandinha Martínez que se expande lejos del fútbol

La firma de Amanda Martínez se consolidó como un estudio de diseño integral que atiende a clientes en distintas ciudades de Europa. Su propuesta se caracteriza por la creación de ambientes elegantes, con un estilo que combina modernidad y funcionalidad. La evolución de la empresa refleja un crecimiento constante, que la llevó a ser reconocida.

Pero la esposa del Dibu Martínez no solo se limitó a su rol de diseñadora; en el último tiempo amplió su camino empresarial con la apertura de una juguetería, que se suma a sus proyectos vinculados al diseño de interiores. Mi Sueños Kids es un espacio que combina mobiliario, decoración, ropa y juguetes.

La juguetería se convirtió en una extensión de la visión de Mandinha Martínez; la marca nació en Londres y se avocó a la creación de habitaciones y salas de juego para los más pequeños, con una propuesta que combina seguridad, practicidad y lujo. La incorporación de este negocio diversificó su oferta y la acercó a un público que busca productos que fomenten la imaginación.

Dibu y Mandinha Martínez

Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, crece en el mundo de los negocios con un perfil que combina lujo y bajo perfil. Su camino empresarial comenzó con proyectos vinculados al diseño de interiores y se expandió hacia nuevas propuestas que consolidaron su marca en Europa. La apertura de distintos espacios muestra cómo logró diversificar su trabajo manteniendo una identidad definida.

VDV