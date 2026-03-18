El truco de Dolores Fonzi para llevar botas punta cuadrada: Contraste de colores y aire retro

Dolores Fonzi no solo es una de las actrices más talentosas de su generación, sino también una referente de estilo que sabe cuándo romper las reglas. En su última aparición, la protagonista de Blondi dio una clase magistral de cómo llevar las botas de punta cuadrada, un calzado que genera amores y odios pero que, bajo su mirada, se convierte en el objeto de deseo absoluto de la temporada.

¿Qué son las botas de punta cuadrada y cuál es su origen?

Las botas de punta cuadrada, conocidas en el mundo de la moda como "square toe", son un calzado que se aleja de la clásica terminación en punta o redondeada para presentar un frente chato y arquitectónico.

Aunque tienen sus raíces en el calzado funcional de siglos pasados, su explosión estética ocurrió en la década de los 90. Marcas icónicas de aquella era las convirtieron en un símbolo de modernidad y rebeldía frente a lo convencional. Tras años de hegemonía de la punta fina, el diseño cuadrado regresó de la mano de firmas de lujo y hoy figuras como Dolores Fonzi las validan como la tendencia definitiva para quienes buscan un aire retro pero sofisticado.

Dolores Fonzi

La tendencia que persigue: El regreso del minimalismo noventero

El calzado de punta cuadrada no es solo una elección al azar, responde a una corriente estética muy fuerte en el 2026: el neominimalismo. Esta tendencia busca estructuras claras, formas geométricas y una ruptura con lo excesivamente recargado.

Al usar estas botas, Dolores Fonzi se suma al movimiento que prioriza el calzado como una pieza de diseño casi escultórica. El valor agregado en su look es el color: un verde agua o menta pastel que suaviza la rudeza de la forma cuadrada, creando un equilibrio visual perfecto.

Cómo combinar botas punta cuadrada: Los trucos de Dolores Fonzi

Llevar este tipo de calzado requiere confianza y, sobre todo, saber jugar con las proporciones. Aquí te revelamos los trucos que aplicó la actriz para que su outfit sea un éxito.

El principal truco de Dolores Fonzi fue el contraste cromático. Combinar un traje naranja saturado con calzado en tono frío (menta/pastel) es una jugada audaz que separa visualmente las piezas y hace que las botas se lleven todo el protagonismo. No busques que combinen; busca que contrasten.

La punta cuadrada necesita aire para lucirse. Dolores eligió un pantalón de sastre fluido que cae sobre la bota. Al ser una punta ancha, los pantalones demasiado ajustados (estilo skinny) pueden hacer que el pie se vea desproporcionado. La caída ancha del traje equilibra el volumen del calzado.

Dolores Fonzi

Para que un look retro no parezca un disfraz, el resto del estilismo debe ser relajado. Ella acompañó el conjunto con un peinado shag despeinado y gafas de sol rectangulares, manteniendo esa vibra de "me puse lo primero que encontré" que tanto caracteriza al estilo it-girl.

En las botas square toe, un taco bloque o geométrico es el aliado ideal. Esto refuerza la estructura del calzado y ofrece una comodidad que los stilettos no pueden igualar, permitiendo un uso intensivo durante todo el día sin perder la elegancia.

En conclusión, las botas de punta cuadrada de Dolores Fonzi son la prueba de que la moda es cíclica, pero siempre regresa con una vuelta de tuerca. Si buscás renovar tu guardarropa con una pizca de nostalgia y mucha actitud, el "square toe" en tonos pastel es tu próxima parada obligatoria.

AM