Manu Urcera reveló la verdadera historia de amor con Nicole Neumann y qué fue lo que más lo impactó

Manu Urcera recordó cómo comenzó su historia junto a Nicole Neumann y compartió detalles que marcaron aquellos primeros pasos en pareja. Con el tiempo, la relación avanzó hacia una etapa más sólida que hoy se refleja en su vida familiar y en los proyectos que construyen juntos. La manera en que ambos evocan esos momentos iniciales muestra cómo lograron transformar un inicio reservado en una unión que sigue creciendo y sumando capítulos.

Con más de 5 años juntos, Manu Urcera sorprendió al contar cómo inició su relación con Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan una etapa consolidada en su relación. Casados, con un hijo en común, Cruz Urcera, y una familia ensamblada que lograron construir con el tiempo, la pareja volvió a compartir detalles íntimos de sus comienzos. En las últimas horas, el piloto de TC visitó el programa de stream de la modelo, Solo con Niki, donde compartió detalles de cómo inició su relación. Además, repasaron anécdotas y momentos que marcaron el inicio de su historia de amor.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Durante la charla, el deportista sorprendió al contar cómo fue el primer contacto con la presentadora. “Me pasaron el número de Nicole y dos años después me animé a escribirle e invitarla a cenar. En esa primera cita no hubo ni un beso”, recordó. La confesión dejó en claro que el inicio fue pausado y marcado por la cautela, algo que luego se transformó en una relación sólida. Ante esto, la modelo sumó que en una de las primeras salidas lo invitó a cenar y a quedarse, pero la mañana siguiente él se fue temprano porque tenía que entrenar.

En otro tramo del programa, Manu Urcera fue consultado sobre qué lo había impactado de la modelo en aquellos primeros encuentros. Su respuesta no pasó inadvertida: “Lo que pasa con las mujeres es que cuando las ves en el boliche son un 8 o un 9, pero cuando las ves recién despiertas a la mañana son un 3. En cambio, Nicole, cuando se despierta, ya es un 9”, lanzó. Y agregó: “Me sorprendió la belleza natural. Les decía a mis amigos: ‘Es linda apenas se levanta a la mañana’”.

Las palabras del piloto generaron complicidad y risas en Nicole Neumann y el resto del panel del programa, que escuchó con atención la descripción del inicio de su amor. La pareja dejó ver que la química sigue intacta y que el amor se mantiene tan vigente como en aquellas primeras citas. El relato mostró un costado íntimo de la relación y reforzó la idea de que la naturalidad fue uno de los aspectos que más lo cautivó desde el inicio.

Todos los detalles de la historia de amor entre Manu Urcera y Nicole Neumann

Con el paso del tiempo, Manu Urcera y Nicole Neumann lograron consolidar un vínculo que se extendió más allá de los primeros encuentros. La relación avanzó hacia la convivencia, el casamiento y la llegada de su hijo, que se convirtió en el centro de la vida familiar. La pareja integró a la perfección a Indiana, Allegra y Sienna Cubero, fruto de la pasada relación de la modelo con Fabián Cubero, en una dinámica compartida, que se ve reflejada en cada aparición pública.

Nicole Neumann y Manu Urcera

El casamiento fue uno de los hitos más importantes en su historia. La ceremonia reunió a familiares y amigos en un entorno íntimo, donde ambos celebraron el compromiso de seguir adelante juntos. Desde entonces, las imágenes de viajes, celebraciones y momentos cotidianos reflejan la unión y complicidad que lograron alcanzar. La llegada del pequeño Cruz, en 2024, marcó un nuevo capítulo. El piloto y la modelo compartieron la felicidad de convertirse en padres y mostraron cómo reorganizaron sus rutinas para adaptarse a la crianza.

La historia de amor entre Nicole Neumann y Manu Urcera se construyó con pasos firmes y momentos que hoy recuerdan con humor y complicidad. Desde aquel primer mensaje hasta la vida que comparten actualmente, el relato muestra cómo lograron transformar un inicio tímido en una relación sólida. Las palabras del piloto en Solo con Niki dejaron en claro qué fue lo que más lo impactó y cómo esa impresión inicial se convirtió en el punto de partida de su vínculo.

Nicole Neumann, Indiana, Allegra, Sienna Cubero, Cruz y Manu Urcera

Manu Urcera compartió cómo se desarrolló su vínculo con Nicole Neumann y destacó aspectos que marcaron los primeros pasos de la relación. Con el tiempo, ambos fueron construyendo una dinámica que se consolidó en la convivencia, el casamiento y la llegada de su hijo, sumando capítulos que fortalecieron la unión. La manera en que evocan esos momentos iniciales refleja la evolución de una pareja que supo integrar proyectos personales y familiares en un mismo camino.

VDV