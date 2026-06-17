Juana Viale rompíó el silencio tras los rumores con Manu Urcera, el esposo de Nicole Neumann: “Hay que evolucionar”

Juana Viale rompió el silencio tras los rumores sobre un supuesto acercamiento a Manu Urcera, la actual pareja de Nicole Neumann, en una visita a su programa “Almorzando con Juana”. Tras las críticas, la nieta de Mirtha Legrand salió a aclarar lo que sucedió durante la entrevista y su respuesta fue tajante.

La reacción de Juana Viale al presunto coqueteo con el marido de Nicole Neumann

Los rumores surgieron después de que Juana Viale observara un detalle que Manu Urcera tenía en su piel. La conductora no dudó en interrumpir el almuerzo y levantar la manga del piloto para preguntarle sobre las cicatrices que tenía en su brazo. El gesto no pasó desapercibido y en varios programas de televisión se especuló con un posible acercamiento sentimental de la artista hacia el deportista.

Nicole Neumann, Manu Urcera, Juana Viale

Al respecto, la nieta de Mirtha Legrand decidió poner freno a las versiones que indicarían que en esa entrevistas hubo un coqueteo. En Puro Show (eltrece), la conductora describió como un “disparate” las interpretaciones de un posible romance con la el marido de Nicole Neumann. "No me sorprenden. Las bol... no me sorprenden porque realmente es una bol... Pero nada, no sé, qué sé yo. ¿Por qué no hay cosas interesantes que hablar y tenemos que hablar de estas cosas? Me parece que no hay que perder el tiempo en la estupidez humana de generar contenido donde no lo hay", apuntó la actriz.

Manu Urcera en Almorzando con Juana

Además, la artista criticó la magnitud que cobró este episodio: "No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que creen, que fabulen. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco, no pueden llevar todo y todo tiene que tener una connotación de ese tipo. O sea, ¿cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?".

Juana Viale explicó la verdad del gesto con Manu Urcera

Durante la entrevista para Puro Show, Juana Viale explicó lo que realmente ocurrió cuando le pidió al deportista que descubriera su brazo en su programa de eltrece. De acuerdo, a sus palabras, se trató de que el piloto hablará de una anécdota que estaba relacionada a su salud.

"Tenía una cicatriz que me llamó la atención. Es un pibe que hizo motocross toda la vida", dijo la actriz sobre su interés de indagar en la herida que tenía la pareja de la modelo. También, disparó contra los responsables de generar este rumor. "No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. No sé ni cómo explicarlo bien", señaló Juanita.

Con estas declaraciones, Juana Viale derribó las especulaciones que señalaron un supuesto acercamiento con Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann. Asimismo, criticó la manera en que se magnificó un hecho que para ella no tenía otra finalidad que realizar una entrevista a uno de sus invitados de Almorzando con Juana.