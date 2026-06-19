Así fue el divertido y educativo cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann: safari y juegos para adultos

Nicole Neumann no duda en mostrar orgullosa todos los logros de sus hijos, y los momentos más importantes para ellos. Cruz Urcera es de los bebés de celebridades más observados y queridos por los usuarios de las redes sociales. El 18 de junio, el niño cumplió 2 años, y generó la felicidad de toda su familia y los tiernos comentarios de sus seguidores. Para festejar este día especial, y con motivo de que Cruz se rodeé de sus seres queridos, la modelo planificó un cumpleaños temático íntimo y compartió las mejores postales en redes sociales.

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Cruz Urcera celebró sus 2 años, rodeado de su familia y sus amiguitos más cercanos. En las redes sociales, sus hermanas y sus padres fueron solo algunos de los que no dudaron en compartirles las mejores postales, y destacar lo compañero y curioso que es en su día a día. Pero la celebración no solo quedó en mensajes, sino que también se desplegó en la tranquilidad de su casa. Nicole Neumann no dudó en prepararle un super festejo temático y encantó a todos con una apuesta jurásica.

La modelo decoró su casa de la mejor manera, para crear la sensación de estar caminando entre el mundo de los dinosaurios tiernos. Trajes de safari, globos de colores blancos, verdes y naranjas, y muchas plantas artificiales se volvieron la escenografía perfecta para un evento lleno de aventuras. Incluso la comida dulce tenía formas tiernas de los animales prehistóricos, y se complementaban con las figuras armadas que acompañaban en el lugar.

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

El evento transcurrió con mucha alegría y risas. Cruz es uno de los bebés de celebridades más queridos, y destacado por su insaciable curiosidad sobre la naturaleza y sus aventuras al aire libre. Por eso, e incrementando esta característica de él, Neumann sumó a dos animadores que les enseñaban a los niños y adultos del lugar sobre los dinosaurios. Además, inventaron juegos que toda la familia pudo ser parte, generando las risas de todos y la emoción del agasajado.

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Como cierre del día, claramente no podía faltar la famosa canción del cumpleaños. Los invitados se reunieron alrededor de un poster de colores, luces y más dinosaurios, y celebraron los 2 años de Cruz, junto a una torta temática. La misma era total white con decoraciones en perlas comestibles y destacaba los colores celeste y verde, gracias al tierno dinosaurio en el centro. El animal jurásico tiene un globo y un número, marcando la edad del agasajado. Como cierre decorativo, tiene copitos que la rodean y le dan importancia al nombre, también comestible. Los niños disfrutaron de una piñata con dulces y las postales enternecieron a todos los usuarios.

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

El cumpleaños de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

El cumpleaños de Cruz Urcera fue un completo éxito y una muestra del cariño y el amor que le tienen al pequeño curioso de 2 años. Sus hermanas, sus padres, sus abuelos y sus amiguitos lo acompañaron en una nueva aventura jurásica, y protagonizaron tiernas postales llenas de diversión, cariño y muchas risas. Nicole Neumann recibió diversos comentarios felicitando al bebé por su cumpleaños, y halagos de todos por la idea de decoración que eligió, manteniendo el interés de Cruz por la naturaleza pero apuntando a algo más allá de lo clásico.

A.E