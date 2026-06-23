Paso a paso: los 3 ejercicios que elige Nicole Neumann para mantenerse ágil y fuerte

Nicole Neumann suele mostrar en sus redes sociales distintos aspectos de su estilo de vida saludable, donde el ejercicio ocupa un lugar fundamental. Entre sus hábitos para mantenerse en forma, la modelo apuesta por entrenamientos funcionales que permiten trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo y mejorar la condición física general.

Nicole Neumann

Una de las rutinas que realiza Nicole Neumann se destaca por su intensidad y practicidad. A través de tres ejercicios consecutivos, logra combinar fuerza, estabilidad, coordinación y trabajo cardiovascular, una fórmula ideal para quienes buscan entrenamientos completos sin necesidad de equipamiento específico.

La rutina de tres ejercicios que realiza Nicole Neumann

La propuesta de Nicole Neumann consiste en realizar una secuencia dinámica que involucra piernas, abdomen, brazos y sistema cardiovascular. La combinación de movimientos permite mantener el cuerpo activo de principio a fin, elevando las pulsaciones y favoreciendo el gasto energético. El primer movimiento comienza con una sentadilla profunda acompañada por un pequeño rebote en la parte inferior del recorrido. Este detalle ayuda a mantener los músculos bajo tensión durante más tiempo, intensificando el trabajo sobre cuádriceps, glúteos y aductores.

Luego llega uno de los movimientos más intensos del circuito de Nicole Neumann. Desde la posición de plancha, se llevan las rodillas de forma alternada hacia el pecho a una velocidad constante, manteniendo firme el abdomen durante toda la ejecución. Este ejercicio fortalece el core, los hombros y los brazos, al mismo tiempo que aumenta la frecuencia cardíaca. Gracias a la combinación de fuerza y cardio, se convierte en una herramienta muy eficaz para mejorar la resistencia física y aumentar el gasto calórico.

Para cerrar la secuencia, Nicole Neumann incorpora patadas frontales alternadas. El movimiento exige coordinación, estabilidad y movilidad, además de trabajar los flexores de la cadera y la zona baja del abdomen. Las patadas también ayudan a estirar dinámicamente la musculatura de las piernas, especialmente los isquiotibiales, que ya fueron exigidos durante las sentadillas.

Nicole Neumann

La efectividad de este entrenamiento de Nicole Neumann radica en la alternancia de estímulos. Mientras algunos grupos musculares trabajan, otros recuperan parcialmente, permitiendo sostener la intensidad durante toda la secuencia. El resultado es una rutina breve, dinámica y completa que ayuda a desarrollar fuerza, mejorar la coordinación y mantener una buena condición física general.