Así es Manuel, el hermano de Soy Rada que vive lejos de las cámaras: programador, ciclista lento y músico

Manuel, el hermano de Soy Rada, construyó un recorrido que combina la ingeniería en sistemas, la música y la vida cotidiana, con proyectos que lo llevaron desde iniciativas locales hasta espacios académicos internacionales. Su perfil refleja una integración natural entre lo técnico y lo creativo, manteniendo siempre un estilo propio lejos de la exposición. A lo largo de su trayectoria, distintas experiencias lo consolidaron como un referente en su campo, aunque nunca perdió su faceta artística.

Manuel, el hermano de Soy Rada, que triunfa como ingeniero y que marcó un hito en el país

Manuel, el hermano de Soy Rada, nació en Bahía Blanca y desde allí comenzó a trazar una vida marcada por la programación, la investigación y la música. Su camino lo llevó a desarrollar herramientas de impacto social, a trabajar en proyectos de gran escala y a sostener una faceta artística que lo acompaña en paralelo a su carrera profesional. Con el tiempo, supo integrar cada una de estas áreas en un perfil multifacético que lo distingue.

Manuel Aristarán y Soy Rada

A diferencia de Agustín Aristarán, el mayor de los hermanos mantiene un perfil bajo, alejado de las cámaras y del espectáculo que rodea al mago, aunque logró destacarse en su rubro, la programación. En 2010, creó de manera independiente el sitio Gasto Público Bahiense, una plataforma que tomaba los datos oficiales de compras del municipio y los transformaba en información clara y accesible para cualquier ciudadano.

Este acercamiento de Manuel Aristarán convirtió su proyecto en un hito dentro del movimiento de datos abiertos en el país y marcó el inicio de su camino en la programación aplicada a la acción civil. En paralelo, codesarrolló Tabula, una herramienta de código abierto que hoy utilizan periodistas e investigadores en todo el mundo para extraer tablas de datos desde archivos PDF. El mismo contó en sus redes sociales cómo poder acceder a esta propuesta, reafirmando su rol como referente informático.

Manuel Aristarán, Soy Rada y su familia

La destreza que mostró con estos proyectos lo llevó a ser seleccionado como becario del programa Knight-Mozilla OpenNews, donde trabajó en proyectos vinculados al periodismo de datos. Más tarde, integró el equipo del diario La Nación, desarrollando herramientas interactivas de visualización. Su carrera también se expandió hacia la industria aeroespacial al sumarse a Satellogic, empresa argentina dedicada a nanosatélites, donde programó software para simulaciones.

A pesar de su paso por el MIT, Manuel, el hermano de Soy Rada, nunca dejó su pasión por la música.

El proyecto que comenzó en Bahía Blanca lo llevó a uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo, el MIT Media Lab en Boston. Allí cursó una maestría enfocada en análisis y visualización de datos públicos, consolidando su perfil como especialista en transparencia digital. A pesar de su reconocido perfil en el exterior, Manuel Aristarán decidió volver a aportar a su ciudad natal. Lideró proyectos internacionales como DataChile y asesoró iniciativas de transparencia fiscal.

Manuel Aristarán

Lejos de limitarse al mundo de los datos, el hermano de Soy Rada también se define como músico amateur. Desde joven integra agrupaciones de la escena independiente bahiense como Soul Power, un cuarteto dedicado a versionar clásicos del soul y el jazz. Toca el bajo y la guitarra, y sostiene que la música en vivo en bares y espacios locales es fundamental para enriquecer la identidad cultural de la comunidad.

En sus redes sociales, Manuel Aristarán se describe como “músico amateur y computrónico profesional. Ciclista lento. Papá de Antonio”. La referencia responde a un grupo con el que suele compartir recorridos que comparte en bicicleta. Esa actividad, más recreativa que competitiva, se suma a su vida cotidiana. Además, en su Instagram suele compartir fotos de viajes familiares donde se lo ve con su Agustín Aristarán, su sobrina Bianca y su hijo, Antonio.

Manuel Aristarán

Manuel, el hermano de Soy Rada, consolidó un recorrido que integra la ingeniería, la música y la vida cotidiana en un perfil único. Su aporte a la transparencia digital, su paso por proyectos internacionales y su regreso a la gestión pública muestran una trayectoria marcada por la innovación y el compromiso. Al mismo tiempo, su faceta artística y personal completa una vida que se desarrolla lejos de las cámaras, reflejando un estilo propio que combina técnica y creatividad.

VDV