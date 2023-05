Manuel Turizo deslumbró al público y le dedicó una canción a una fan argentina: "Nos cuida desde arriba"

Manuel Turizo se presentó en Argentina, más precisamente en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde 15 mil personas se reunieron para cantar y bailar los éxitos musicales del artista colombiano que no deja de crecer a nivel profesional.

La aparición estelar sobre el escenario fue al ritmo de "Génesis", aunque Manuel Turizo no apareció solo, sino estuvo muy bien acompañado de 8 bailarina. La apertura del show hizo que suene a vivavoz el grito unánime de los fanáticos. La puesta en escena estuvo cargada de efectos especiales: fuego, chorro de chispas y chorro de humo criogénico dejaban boquiabiertos a los espectadores que sonreían al ver la lluvia de papelitos.

Manuel Turizo junto a sus bailarinas.

Con tres cambios de vestuario, Manuel Turizo se lució durante su presentación del "2000 Tour". Como era de esperarse, el vocalista interpretó clásicos como: "Una Lady Como Tu", "Desconocidos", "Maldita Foto" y "Éxtasis", entre otros. Aunque cabe reconocer que también entonó sus últimos lanzamientos musicales.

Uno de los momentos más emotivos del show, además de su primera aparición donde guardó silencio para permitirse emocionarse con el recibimiento del público, fue cuando le dedicó "Quiéreme Mientras se Pueda" a Micaela, una fan argentina que lo acompañó desde su inicio. "Nos dejó y nos está viendo desde el cielo. Quiero que me ayuden a cantarla bien fuerte, para que ella nos escuche", pidió el músico. Según el relato del artista, la joven lo esperaba en el aeropuerto y lo acompañaba en cada presentación que hacía. En representación de ella estaba su mamá en la primera fila. Manuel se bajó del escenario, la abrazó y con los ojos llenos de lágrimas, le aseguró: "Ella nos cuida desde arriba".

Manuel Turizo con el coro de niños.

Otro momento que se grabó en el corazón del público argentino fue cuando Manuel interpretó "Vacío", acompañado de un coro de niños. Los fans club se pusieron de acuerdo para entregarle a cada persona que concurrió al evento un papel celofán azul para que lo coloquen en la linterna de su celular durante esa canción. Fue así como el Movistar Arena brilló durante unos minutos cautivando y emocionando una vez más al vocalista colombiano.

Los pedidos hot del público

No es secreto para nadie que Manuel Turizo tiene una relación muy cercana con su público y en los shows no solo lee los carteles que le llevan, sino que también les responde con micfófono en mano. Las fanáticas, sin miedo al éxito le expresaron su amor, le propusieron casamiento y hasta le cantaron que se saque la ropa y que se quede a vivir en Argentina.

Cada reacción de los espectadores hacía sonreír al compositor que asumió que es la primera vez que le cantan "que se saque todo". Fiel a su público, Manuel confesó: "A mi me hace mal venir a bs as porque veo tantas mujeres lindas q mi cabeza hace cortocircuito".

Manuel Turizo.

"¿Quieres que me case contigo?", "¿Quieren que me quede en Argentina? No me lo digan dos veces", "Tu y Yo nos vamos de rumba después de acá", fueron algunas de las respuestas que hicieron delirar a las mujeres que le gritaban desde su lugar.

Como si eso fuera poco, Julián Turizo, su hermano, también se quitó la remera para quedarse en cuero a pedido de una fan. Ella fue la que se llevó de regalo el ukelele que ambos decidieron regalar para recordarle a los presentes que los sueños se pueden cumplir. Ellos lo lograron con ese instrumento y por eso el obsequio tiene un significado tan especial.

Manuel Turizo cerró su show con "La Bachata"

Uno de los momentos más esperados del show fue cuando sonó "La Bachata", canción que eligió el artista colombiano para cerrar el show más importante que dio hasta ahora en nuestro país, lo que reveló que lo sorprendió por completo.

El público entonó el éxito musical mientras Manuel los observaba en silencio y al finalizar las primeras dos estrofas manifestó: "Ahora me toca a mí". En ese momento interpretó desde el inicio la tan esperada canción.

Manuel Turizo.

El cierre fue con todos los efectos especiales, los aplausos, la emoción, los gritos y la felicidad de las 15 mil personas que fueron al Movistar Arena, quedará grabada en la memoria visual de Manuel Turizo para siempre.