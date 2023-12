Zoe Bogach de Gran Hermano causó mucho revuelo desde que entró a la casa, recordemos que cuando la presentó, Santiago del Moro aclaró que "no le gusta trabajar, no le gusta estudiar y le gusta el show".

Sin embargo, ahora la joven hermanita se vio envuelta en una nueva polémica, ya que en Twitter se viralizó un antiguo video de ella junto a un gato, y la acusaron de maltratadora animal.

Imagen reciente de Zoe Bogach.

En el mismo, se la ve con el animal mientras este intenta escapar como sea de sus brazos. La joven solo se ríe y continúa forcejeando con el gato. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que en un momento lo agarró solo de una patita, lo que podría haberlo lastimado.

La cuenta "Maicenitachan" fue la que compartió el video de Zoe Bogach, que en un principio estaba en TikTok, y además escribió indignada: "La maltratadora de animales de Zoe sometiendo a estrés y maltrato físico a un gatito inocente. Que se vaya YA".

Quién es Zoe Bogach, participante de Gran Hermano

“Me llamo Zoe Bogach y vivo en Recoleta. Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show”, reveló la joven participante en su video de presentación.

Además, Zoe Bogach detalló cuáles eran las actividades que disfrutaba fuera de la casa de Gran Hermano: “Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir para prepararme”.

J.C.C